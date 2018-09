A primeira Universidade de Verão realizou-se em 2003 e foram promovidas conjuntamente pelo PSD, a JSD, o Instituto Francisco Sá Carneiro e o PPE e desde então a iniciativa repete-se todos os anos. "As candidaturas estão abertas aos militantes da JSD, a jovens quadros do PSD e a independentes que nas autarquias locais, no movimento estudantil, ou em qualquer outra actividade de intervenção social, tenham estreitado esforços com o partido", pode ler-se no A primeira Universidade de Verão realizou-se em 2003 e foram promovidas conjuntamente pelo PSD, a JSD, o Instituto Francisco Sá Carneiro e o PPE e desde então a iniciativa repete-se todos os anos. "As candidaturas estão abertas aos militantes da JSD, a jovens quadros do PSD e a independentes que nas autarquias locais, no movimento estudantil, ou em qualquer outra actividade de intervenção social, tenham estreitado esforços com o partido", pode ler-se no site oficial da Universidade de Verão.

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República e ex-líder social-democrata, vai responder a perguntas dos alunos da Universidade de Verão do PSD. A Universidade de Verão começa esta segunda-feira e termina no próximo domingo.O Presidente da República não estará no local, mas vai responder a questões escritas pelos alunos à distância. Das dezenas de perguntas colocadas, os convidados escolhem duas para responder.Entre os convidados que vão responder a questões nesta edição da Universidade de Verão estarão o ex-ministro socialista António Vitorino, o antigo presidente da Comissão Europeia e ex-primeiro-ministro, Durão Barroso, à bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, e à jornalista Manuela Moura Guedes, apurou o jornal Observador.O professor Marcelo é o "docente" que mais vezes marcou presença nesta iniciativa social-democrata, tendo já sido convidado nove vezes para servir como orador ou conferencista. A saber: 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013 e 2014. Mas esta será a primeira vez que vai participar desde que foi eleito para a Presidência da República, em 2016, apesar de, nesse mesmo ano, ter aparecido num vídeo de homenagem ao reitor Carlos Coelho.Este ano, o Presidente voltará a não estar fisicamente na Universidade de Verão, mas vai responder à distância às perguntas. Os participantes têm acesso a todas as perguntas que forem feitas ao presidente, o que deixa perceber a quais o Presidente decidiu escrever e quais decidiu ignorar.