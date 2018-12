O Presidente da República pode mesmo vir a aceitar a recuperação dos dois anos, nove meses e 18 dias, simplesmente não da forma como foi apresentada pelo Governo.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não concorda com a proposta apresentada pelo Governo para o descongelamento da carreira dos professores. O chefe de Estado até pode vir a aceitar a proposta de recuperar integralmente apenas dois anos, nove meses e 18 dias, desde que não seja uma solução de recuperação calendarizada que comprometa as contas públicas e que possa envolver, psoteriormente, ir mais longe.



Marcelo deverá promulgar um novo decreto para a carreira dos professores desde que tenha uma fórmula genérica e "aberta", ou uma norma "imaginativa", avança o jornal Expresso. A única condição é que a proposta seja sempre sustentável para as contas públicas.



Segundo o semanário, o veto presidencial foi uma forma de impedir que o executivo de António Costa enfrente uma maioria negativa na Assembleia da República. A Presidência acredita que a proposta seria chumbada no Parlamento pelos restantes partidos que pretendem ver todo o tempo recuperado.



Fonte governamental assegurou ao jornal semanário que se deverá manter a proposta governamental, durante as negociações com os sindicatos.



"O Presidente não quer perder nem um ponto percentual de popularidade e, por isso, não quis assumir verdadeiramente posição nenhuma", avança outra fonte do Governo citada pelo Expresso.