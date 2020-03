Marcelo quer forçar Mário Centeno a manter-se no Governo

Marcelo Rebelo de Sousa quer forçar Mário Centeno a manter-se no Governo, avança o Expresso este sábado, dando conta que o Presidente da República convocou o ministro das Finanças para uma reunião em Belém na próxima segunda-feira ao meio dia, com dois pontos na agenda.

O primeiro é a avaliação das consequências orçamentais da crise e das medidas que estão a ser tomadas. No segundo Marcelo visa convencer Centeno a não abandonar o cargo de ministro das Finanças. O Expresso dá conta que o ministro teria combinado com António Costa sair até ao final do primeiro semestre, coincidindo com o fim do seu mandato à frente do Eurogrupo.