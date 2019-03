O Presidente da República deixa em aberto o diploma para que a Assembleia da República e os deputados possam fazer acertos à proposta do Governo.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aprovou o diploma do Governo que contabiliza dois anos, nove meses e 18 dias de tempo de serviço na carreira dos professores.



No entanto, Marcelo deixa ainda espaço para que a Assembleia da República procure conceder mais tempo, desde que não comprometa os limites de despesa do Orçamento do Estado para 2019, informa nota na página presidencial. O Presidente da República relembra que partidos com assento parlamentar manifestaram "as suas objeções ao diploma, por o considerarem insuficiente".



Marcelo sugere então, para os partidos que consideram insuficiente o diploma: "Se assim o entenderem, suscitem a sua apreciação na Assembleia da República, partindo já de uma base legal adquirida, podendo, se for essa a sua vontade maioritária, procurar fórmulas que não questionem os limites do Orçamento para 2019".



Em dezembro de 2018 o Presidente havia vetado a proposta feita pelo Governo e sugerido que o executivo voltasse à mesa de negociações com os representantes dos professores. De facto o Governo voltou a negociar com os professores, mas as negociações falharam. Mas Marcelo entende que, se não promulgasse agora o diploma "isso poderia conduzir a deixar os professores sem qualquer recuperação na carreira durante o ano de 2019".



O Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei que define o modelo de recuperação do tempo de serviço dos professores, repondo dois anos, nove meses e 18 dias do tempo congelado entre 2011 e 2017.



"A solução agora aprovada - recuperação de dois anos, nove meses e 18 dias - permite mitigar os efeitos dos sete anos de congelamento, sem comprometer a sustentabilidade orçamental", é referido no comunicado do Conselho de Ministros, divulgado no final da reunião.



Segundo o Governo, os dois anos, nove meses e 18 dias serão contabilizados "no momento da progressão ao escalão seguinte, o que implica que todos os docentes verão reconhecido esse tempo, em função do normal desenvolvimento da respetiva carreira".