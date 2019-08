O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou a legislação que cria a Ordem dos Assistentes Sociais e aprova o respetivo estatuto, segundo informação divulgada hoje na página oficial da presidência.A criação da Ordem dos Assistentes Sociais tinha sido aprovada em votação final no parlamento, em 05 de julho, com votos a favor do PS, CDS, BE e PAN, tendo o PSD e o PCP optado pela abstenção.O PSD justificou a abstenção considerando que as ordens profissionais devem ser criadas em casos de exceção, quando o Estado não consegue assegurar a sua regulação, nomeadamente por conflitos de interesse.