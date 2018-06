É o "presidente dos afectos", mas Marcelo Rebelo de Sousa pode ter de reduzir um pouco essa característica quando se encontrar com o presidente dos EUA, Donald Trump, esta quarta-feira, em Washington. E para esse "objectivo" contribui a natureza da visita. Como explica o jornal Expresso, Marcelo irá aos EUA numa visita de trabalho e não visita de Estado, evitando assim a conferência conjunta com o seu homólogo.Na mais recente visita de Emmanuel Macron à capital dos EUA, muito escrutinadas foram as atitudes do presidente estado-unidense para com o seu contra-parte francês. Em destaque esteve a imagem de Trump a sacudir a caspa dos ombros de Macron.Mais tarde, nas visitas da chanceler alemã - Angela Merkel - e do rei de Espanha - Felipe VI -, ambos optaram por visitas de trabalho, evitando a conferência de imprensa conjunta e os olhos atentos da imprensa, da população e das redes sociais. Marcelo deverá seguir o mesmo caminho, estando apenas programada uma declaração meramente protocolar dos dois Presidentes, à entrada. Depois, um encontro bilateral, que será fotografado e filmado, antes de começar a conversa a sós.Haverá depois tempo para um encontro alargado às delegações negociais dos dois lados. Portugal estará representado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.Segundo apurou o jornal semanário, Marcelo não está preocupado com a possível imprevisibilidade de Trump, considerando-o inclusivamente previsível, partindo para o encontro convicto de que serão evitadas as questões mais passíveis de criar tensão. No entanto, isso não quer dizer "que estes assuntos não sejam tratados", afirmou ao Expresso fonte da presidência.