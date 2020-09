16 563 no recinto. O Partido Comunista adaptou o evento às exigências impostas pela DGS devido ao coronavírus.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta sexta-feira que "não tem uma perceção tão otimista quanto a da DGS e do partido organizador" em relação à realização da Festa do Avante em plena pandemia da covid-19.O chefe de Estado referiu, no entanto, que "ficaria muito feliz" se o balanço final do evento for positivo."Só depois de concretizada é que se verá quem tinha mais razão ou menos", admitiu.A Festa do Avante! arrancou esta sexta-feira com lotação máxima de