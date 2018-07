O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, teme os efeitos que poderá vir a ter a criação de um novo partido por parte do histórico que afirmou deixar a militância social-democrata há algumas semanas. Marcelo terá pedido a Santana que não se precipitasse na decisão e que aguardasse por uma conversa entre ambos.Caso Marcelo não consiga demover o antigo primeiro-ministro na criação de um novo partido, espera pelo menos perceber melhor quais os planos de Santana, explica o jornal Expresso na edição impressa.Segundo o semanário, Marcelo considera que Santana (que conseguiu 45% dos votos nas eleições que elevaram Rui Rio à condição de líder dos laranjas) ainda tem importância dentro do partido em que ambos militaram durante décadas, com várias ideias coniventes. O Presidente teme ainda a divisão do centro-direita, numa altura em que são claras as divisões internas no PSD.Marcelo terá acenado a Santana com uma candidatura nas europeias ou com um papel mais importante dentro do partido caso Rui Rio caia e seja necessário arranjar uma nova alternativa dentro do partido.Marcelo encontrou-se com Pedro Santana Lopes e com Pedro Passos Coelho no Fórum Euro-África, no passado dia 10. Passos ter-se-á mostrado desagradado com a atitude de Rio que remeteu o caso judicial "Tutti-Frutti" (suspeitas sobre dirigentes locais do partido) para as anteriores lideranças.Num barómetro do jornal, 4,8% dos eleitores mostram-se favoráveis à criação de um novo partido. Em entrevista ao semanário desta semana, Santana revelou que "5% já chegavam".