O Presidente da República considera que "não é bom misturar família com política" e lembrou um exemplo que aconteceu com o seu pai e um ex-Presidente.

Marcelo Rebelo de Sousa diz que não vê grandes problemas na nomeação de Eduardo Cabrita e Ana Paula Vitorino (dois ministros que são casados) e de José António e Mariana Vieira da Silva (pai e filha).



O Presidente da República disse, em declarações ao jornal Expresso e sobre a nomeação de familiares no Governo, que "não se pode ser rígido e há sempre exceções à regra", mas deixa um aviso: "Mas não me apareçam com mais nomes". Marcelo quer um maior cuidado nas próximas nomeações para o Governo.



"Não é bom misturar família com política" no Governo e noutras estruturas, considera o Presidente da República, que não augura nada de bom na existência de um alegado nepotismo dentro dos partidos, já que torna estas organizações mais fechadas.



"Pessoalmente fiquei marcado na infância e nestas questões eu levo o rigor a um ponto que às vezes peco por excesso", confessou Marcelo ao semanário. O atual chefe-de-Estado é filho de um ex-governante de Salazar, Baltazar Rebelo de Sousa.



O Presidente recordou ainda um evento que viveu enquanto criança a acompanhar o pai a um evento oficial em Cascais. Na altura, o jovem Marcelo foi convidado a sair do palanque em que estava o pai pelo então Presidente Craveiro Lopes, que disse a Baltazar: "Recorde uma coisa, filho de subsecretário de Estado não é secretário de Estado. O menino vai para outro sítio".



Já esta terça-feira, o presidente Marcelo disse, em relação às sucessivas nomeações que "família de Presidente não é Presidente".