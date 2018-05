O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou, esta quarta-feira, aos jornalistas sobre a crise que se vive no Sporting e, comentando o mais recente episódio de violência em Alcochete. O Presidente da República disse mesmo que "este é o momento de travar a escalada" da violência no desporto, em Portugal."Temos de ter noção de que é fundamental para o próprio futebol e para o desporto, que se perceba que o clima criado ao longo dos tempos, e que foi debatido no Parlamento, não pode nem deve continuar sob pena de uma escalada que vai destruir o desporto português", disse, lamentando o desprestígio que tal cenário possa ter "lá fora e cá dentro" e que poderá "empobrecer a sociedade portuguesa"."Não podemos fazer de conta. Nós portugueses somos muito bons a fazer de conta que o que é anormal é normal", desabafa. "Não pode haver dois Portugais", assegura, falando de "um que viva à margem do estado democrático". "Há uma constituição, há leis, há um clima de serenidade que é preciso criar."