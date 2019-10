"Devem os magistrados abster-se de ouvir Suas Exas. os Srs. Presidente da República e Primeiro-Ministro e formular as perguntas acima referidas". Foi desta forma que Albano Pinto, director do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) terminou o despacho que proibiu os procuradores do caso de Tancos de ouvirem como testemunhas Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. O despacho, por decisão de todos, ficou de fora do processo.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa , disse que foi estando ao corrente da investestigação a Tancos através da antiga procuradora-geral Joana Marques Vidal e pela atual PGR , Lucília Gago."Sempre disse que a procuradora-geral da República que exerceu funções até ao ano passado, como aliás a que exerce funções hoje foi de um lealdade institucional total", disse Marcelo, em entrevista à SIC, no programa Alta Definição. "As pessoas não percebem que o Presidente da República tem um relacionamento com certas instâncias de investigação criminal que é um relacionamento que respeita as suas áreas de competências. Mas que há uma lealdade institucional que supõe que ele saiba pelas responsáveis dessas instâncias o que se passa", continuou .Foi revelado pela SÁBADO um documento interno do Ministério Público ( MP ) que impediu os procuradores responsáveis pelo processo de fazer perguntas ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e ao primeiro-ministro António Costa, devido à "dignidade dos cargos"."Não vislumbramos, pois nenhuma razão para que, pelo menos por ora, Sua Excelência, o Sr. Presidente da República seja ouvido e perturbado no exercício das suas Altas funções", podia ler-se no documento revelado pela SÁBADO. Escrevia também o MP: "parece-nos que a sua inquirição [de Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa] não só não tem a ver com as finalidades do inquérito, nem tão pouco, e ainda que tivessem, se poderiam considerar como absolutamente necessárias (...) Trata-se de cargos de maior dignidade possível, o primeiros dos quais podendo ser considerado como um dos símbolos da Nação, da República".Esta quinta-feira, a atual procuradora-geral da República afirmou que "a intervenção do diretor do DCIAP surgiu num contexto processual e factual que mais não foram do que o exercício das funções diretivas que lhe estão cometidas". Lucília Gago diz ainda que não teve conhecimento prévio nem intervenção sobre a tomada de posição do diretor do DCIAP.