Marcelo Rebelo de Sousa afirmou nunca ter manifestado "qualquer posição sobre a matéria respeitante à nomeação do Procurador Geral da República".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, negou esta quarta-feira ter já tomado qualquer posição sobre a possibilidade da renovação do mandato da procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, que termina o mandato à frente da Procuradoria-Geral da República (PGR) a 12 de Outubro.



Num comunicado publicado na página oficial da Presidência da República afirma-se que Marcelo "nunca manifestou, nem pública nem privadamente, qualquer posição sobre a matéria respeitante à nomeação do Procurador Geral da República" e que "sempre afirmou que essa matéria seria apenas objecto de apreciação uma vez apresentada a proposta pelo Primeiro Ministro" português, António Costa.



Com o aproximar do fim do mandato de Joana Marques Vidal, a discussão sobre quem sucederá à procuradora-geral da República tem vindo a acentuar-se. António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa escusaram-se sucessivas vezes a comentar o assunto.



Nas últimas semanas, muitas figuras da política e da justiça têm manifestado as suas vontades relativamente à recondução (ou não-recondução) de Joana Marques Vidal. A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, foi a primeira líder partidária a manifestar a sua vontade de ver a actual procuradora reconduzida. Os líderes do PSD, BE e PCP não afirmaram querer a recondução, mas elogiaram repetidamente a actuação de Marques Vidal. No PSD, deputados escreveram uma carta aberta publciada no jornal Expresso onde pediam a recondução de Marques Vidal. Já o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, António Ventinhas, defendeu que o cargo do PGR devia ser de mandato único.



Leia o comunicado publicado na página da Presidência da República na íntegra:

Tal como esclareceu em Leiria no sábado passado e ainda ontem em Celorico de Basto, em resposta aos órgãos de comunicação social, o Presidente da República nunca manifestou, nem pública nem privadamente, qualquer posição sobre a matéria respeitante à nomeação do Procurador Geral da República.

Pelo contrário, sempre afirmou que essa matéria seria apenas objeto de apreciação uma vez apresentada a proposta pelo Primeiro Ministro.

Isto mesmo foi reafirmado sábado e ontem.