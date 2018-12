O relatório preliminar da Autoridade Nacional da Proteção Civil ( ANPC ) aponta falhas nas operações de socorro e de busca pelo helicóptero do INEM que caiu no passado sábado e causou a morte dos quatro tripulantes. Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, afirmou que foram demasiadas falhas e que isso prova "que o Estado falhou"."Espero que não se confirme no relatório definitivo aquilo que consta do relatório preliminar", lamentou o Presidente da República. "Constam quatro falhas: duas da Navegação Aérea de Portugal ( NAV ) e duas do 112", afirmou Marcelo. "É muita falha e isso significa que o Estado falhou", concluiu.O Presidente considera que estas falhas "não são boas para a confiança das pessoas nas instituições".