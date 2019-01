"Eu tenho uma relação de amizade com ela, já dei a primeira entrevista na revista dela. Não indo ao programa nem tendo entrevista com ela, era o mínimo desejar-lhe boa sorte. É o mínimo de equilíbrio", defendeu.



"O Programa da Cristina" na SIC, para onde a apresentadora se mudou vinda da TVI, começou hoje perto das 10:00 e decorreu até às 13:00.



A meio da emissão, tocou um telefone no estúdio e Cristina Ferreira exclamou: "Eu sabia que um telefone aqui ia ser um problema e que me iam fazer alguma coisa".



Marcelo Rebelo de Sousa identificou-se e referiu que tinha interrompido uma reunião para espreitar o seu primeiro programa.



"E como ao longo da vida várias vezes estive consigo quando arrancou com novas fases da sua vida - lembra-se da sua revista, a primeira entrevista? - e várias vezes, noutros tempos, eu queria desejar-lhe muitas felicidades e enviar-lhe um beijinho", acrescentou.



Cristina Ferreira agradeceu-lhe "por ser Presidente de todos os portugueses" e elogiou "a forma como tem feito a sua presidência".

