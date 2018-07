O Presidente da República deverá vetar a lei do direito de preferência sobre a propriedade, o diploma que Catarina Martins garantiu estar no Parlamento enquanto se gerava a polémica com Ricardo Robles – uma informação que Belém acabou por desmentir.O Diário de Notícias adianta que apesar de o diploma não ter chegado à Presidência, já foi conhecido através da assessoria colocada no Parlamento. Os serviços jurídicos de Belém acreditam que o diploma seja inconstitucional por violar o principio da propriedade.Agora, Marcelo decidirá se devolve o diploma ao Parlamento ou se o envia para o Tribunal Constitucional. Espera-se a sua chegada a Belém ou nesta semana, ou na próxima.Segundo Catarina Martins, estas alterações possibilitarão "que o inquilino possa comprar só a sua fracção quando o senhorio quer vender todo o empreendimento e, por isso, será um grande obstáculo a negócios que estão a ser preparados, nomeadamente a Fidelidade que quer vender um enorme número de prédios em várias zonas do país".Hoje, Marcelo Rebelo de Sousa recebe o Bloco de Esquerda no âmbito das audições dos partidos para o Orçamento do Estado de 2019.