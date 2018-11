Marcelo Rebelo de Sousa reforça que a Presidência não sabia do caso de encobrimento de Tancos e considera que a teoria de que sabia é "do outro mundo".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirma que pode não ter havido nenhum encobrimento no caso de Tancos. Em declarações aos jornalistas na Madeira, o Chefe de Estado reagiu à reportagem da RTP que afirma que os avanços na investigação foram reportados a Belém através do ex-chefe da Casa Militar. Marcelo considera "do outro mundo", achar-se que sabia do que se passava em Tancos e nega ter tido conhecimento do encobrimento.



"Não há nenhum dado novo" na investigação a Tancos, começou por dizer o presidente da República, citando depois o ex-chefe da Casa Militar da Presidência da República, que "desmentiu saber o que quer que fosse sobre memorando, reuniões, encobrimento. Suponde que houve encobrimento, uma vez que o último testemunho é de que não haveria encobrimento", frisou Marcelo.



"Se eu hoje soubesse o destino das armas e quem furtou, não insistia num esclarecimento. Se eu hoje soubesse exactamente o que se passou em termos de recuperação das armas, não insistia. Se insisto, é porque não sei", continuou Marcelo Rebelo de Sousa, afirmando que considera, portanto, "do outro mundo, do ponto de vista do sentido de Estado e da falta de noção das coisas, achar-se que quem andou a insistir permanentemente em relação ao esclarecimento da verdade, apareça agora como tendo sabido da verdade no momento da recuperação das armas. É o mundo de pernas para o ar e, por aí, nunca se apurará nada".



A reportagem exibida pela RTP no programa Sexta às Nove afirma que houve uma reunião que ocorreu uma semana depois do assalta aos paíóis de Tancos em que esteve presente o Presidente da República, o então ministro da Defesa, Azeredo Lopes, as chefias militares e o Director da Polícia Judiciária Militar. A reunião foi confirmada por Marcelo, mas que desmente que mesma "em momento algum envolveu encobrimento".



"Encobrimento significa haver uma protecção dada a quem se desconfia que é criminoso, em troca de alguma coisa: recuperação das armas, ou de uma pista sobre a recuperação das armas, com a garantia de uma não punição. Ora, naquela altura estava-se em cima do acontecimento, procurava-se, como se procura, os responsáveis do furto. Jamais poderia ter-se falado de encobrimento porque a preocupação era, quem é que terá furtado", concluiu o Presidente, explicando que as preocupações do momento não eram a forma como havia sido recuperado o material bélico, mas sim como o mesmo tinha desaparecido.



A RTP garante que o ex-chefe da Casa Militar, tenente-coronel João Cordeiro, mantinha contactos frequentes com o ex-director da PJM, coronel Luís Vieira, agora detido, antes e depois da recuperação das armas. O tenente-coronel não revelou que informações passava à Presidência da República nem o que motivou o abandonamento do cargo em Belém, no final de 2017. Mas Marcelo avança com uma hipótese: "Porque se aproximava da reserva. Estava previsto que se afastasse no fim do verão de 2017, e depois foi-lhe pedido que ficasse para haver a transição mais uns meses. Mas não teve nada a ver, de todo em todo, com encobrimento", assegura o Presidente da República.