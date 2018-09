O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa condecorou hoje a Nova School of Business and Economics (Nova SBE) com o título de membro honorário da Ordem da Instrução Pública.

Na inauguração do novo 'campus' de Carcavelos, no concelho de Cascais, Marcelo Rebelo de Sousa salientou a qualidade dos que fizeram o nome desta instituição, que classificou como "uma grande escola, pioneira em tantos lances científicos, pedagógicos, nacionais e internacionais".



"Que o digam todos quantos fizeram a sua história, com natural relevo para Alfredo Sousa, e os que a viveram intensamente, como tantos antigos e actuais mestres aqui presentes, em particular o primeiro Presidente da República de Portugal economista e o mais duradouro primeiro-ministro, Aníbal Cavaco Silva", afirmou.



No final da cerimónia, questionado pelos jornalistas se estranhou que Cavaco Silva tenha saído da cerimónia de inauguração antes do seu discurso, Marcelo Rebelo de Sousa desvalorizou essa ausência.



"Mas cumprimentámo-nos, tinha um compromisso familiar e tinha dito que teria de sair, mas eu entrei a tempo de estar com ele", destacou.



Salientando que a relação com o seu antecessor "está óptima" -- "falámo-nos, como sempre, muito bem" -, o chefe de Estado escusou-se a fazer mais comentários sobre as palavras de Cavaco Silva em relação à não recondução da actual Procuradora-Geral da República.



"Não tenho mais nada a dizer sobre isso", afirmou, questionado se considera que as críticas de Cavaco Silva ao processo de nomeação revelaram falta de sentido de Estado.



Sobre a referência a Cavaco Silva no seu discurso na inauguração do novo 'campus' da Nova, o Presidente da República considerou-a "uma questão de justiça".



"Há um fundador, Alfredo de Sousa, mas depois há os patriarcas, aqueles que estão desde o início. Eu, não os podendo cumprimentar a todos, cumprimentei o mais importante. E merecia porque fez muito por esta escola", destacou.