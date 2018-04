Marcelo Rebelo de Sousa iniciou o seu discurso na sessão solene do 25 de Abril, na Assembleia da República, por "agradecer uma, dez, vinte, trinta, quarenta, quarenta e quatro vezes aos capitães de Abril". "Deram o passo sem o qual a devorada luta de décadas continuaria um sonho adiado."O Presidente da República sublinhou a importância dos militares para a democracia do País e declarou que a nação sempre irá relembrar o acto heróico dos revolucionários. "Sem o 25 de Abril teria sido mais longo, mais complexo o estertor da ditadura e o compasso de espera pela liberdade e pela democracia."O chefe de Estado garantiu ainda aos capitães que "não esquecemos, não omitimos, não apagamos".Marcelo recordou o importante papel de Sidónio Pais, assim como o caminho pontuado de escândalos políticos, dificuldades económicas e instabilidades que Portugal enfrentou até aos dias de hoje.O líder abordou a temática dos conflitos europeus e afirma que a "Europa perdeu sempre ao dividir-se" e sublinhou ainda que a "democracia supõe um equilíbrio de poderes".O Parlamento levantou-se e aplaudiu as palavras do Presidente que terminou por gritar "Viva o 25 de Abril".