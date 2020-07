É o fim de um ciclo. Apesar de a pandemia não estar controlada, a forma como o poder político vai lidar com ela e a relação com os técnicos vai mudar. Marcelo Rebelo de Sousa, a quem tem cabido dar nota do que se diz dentro destes encontros entre políticos e especialistas em saúde, anunciou que não haverá mais reuniões no Infarmed.

"Parece sensato encerrar esta fase, de um modelo, que cumpriu a sua função, mas que agora tem de ser reajustado", disse o Presidente.

O anúncio acontece duas semanas depois das notícias sobre a forma como António Costa expressou a sua exasperação com a informação técnica que lhe é passada sobre a covid-19 e se irritou com a sua ministra da Saúde, Marta Temido.

Uma opção criticada pelo PCP, através do dirigente comunista Jorge Pires, que lamentou o fim das reuniões entre políticos e técnicos, defendendo que "o conhecimento científico é fundamental". E pelo dirigente centrista António Carlos Monteiro, que considerou as reuniões "fundamentais para construir uma unanimidade em torno do combate à doença".



Tanto PCP como CDS sublinharam que a decisão do fim das reuniões acontece depois de Rui Rio, líder do PSD, ter dito que este modelo de encontro entre técnicos e políticos já não fazia sentido.



Comboios não serão foco relevante de infeção

Falando sobre o que ouviu na reunião, o Presidente da República revelou as conclusões de um estudo que mostra que "não há ligação entre o transporte ferroviário e o surto pandémico" na região de Lisboa. Uma conclusão particularmente relevante depois de a sobrelotação nos comboios, nomeadamente na linha de Sintra, ter sido apontada como uma das causas das infecções na região.

Segundo Marcelo, o estudo confirmou que o risco de propagação da doença nos comboios não era significativo. "Não direi irrelevante, mas escassíssimo", notou o Presidente, sublinhado que "não está aí um fator causal".

Rebelo de Sousa revelou que, segundo os técnicos, a coabitação será o "fator determinante" nos contágios. Ou seja, na maior parte dos casos o risco está no agregado familiar e naqueles que contactam mais diretamente com o agregado familiar.

O Presidente ressalva que "outros factores existem, como é evidente", mas é nesses contactos próximos que se estará a verificar o maior número de novas infeções.

Estudo sobre imunidade conhecido no final de julho

No final de Julho, como anunciou o Presidente, deverá ser conhecido o estudo serológico que permitirá saber o grau de imunização na sociedade portuguesa em relação ao novo coronavírus.

Cinco meses depois, o estudo deverá ser repetido, estando previsto que passe a ser feito de forma regular de três em três meses depois disso.

Marcelo deu também conta da forma como foi reforçado o trabalho de combate à pandemia, depois da polémica gerada pelas declarações do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, que apontou o dedo aos "maus chefes" que a nível regional não estariam a conseguir controlar o surto.

"Foi dado conta da ação do grupo regional de intervenção em Lisboa e Vale do Tejo. Constituído há algumas semanas, apresentou dados sobre o aumento de recursos humanos: mais 40% no terreno, vigilância exercida sobre mais de 1600 casos específicos individualizados. E foi explicado também tudo o que está em curso neste momento em termos de vigilância, colaboração com autarquias, matéria de alojamento, entre outras ações no terreno", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas.