O poeta escreveu uma carta ao primeiro-ministro pedindo que o PS resista ao "fundamentalismo do politicamente correcto" e não acabe com tradições culturais como tourada e caça.

O histórico deputado do Partido Socialista e poeta Manuel Alegre escreveu uma carta endereçada ao primeiro-ministro socialista António Costa onde aborda o tema do "politicamente correcto". Na missiva, Alegre diz mesmo que, por vezes, sente a sua "liberdade pessoal ameaçada" devido ao "fundamentalismo do politicamente correcto", referindo-se às declarações da ministra da Cultura, Graça Fonseca, sobre as touradas.



Escreve o socialista na carta dirigida ao primeiro-ministro, na edição desta quarta-feira do jornal Público,que certas vezes sente a sua liberdade atacada pela tentativa "de interferir nos gostos e comportamentos das pessoas" feita por alguns deputados e governantes que fundamentam as suas declarações no "politicamente correcto". Políticos esses que, segundo Alegre, "ninguém mandatou para reordenarem ou desordenarem a nossa civilização".



O autor de O Canto e as Armas defende que é "chegada a hora de enfrentar cultural e civicamente o fanatismo do politicamente correcto", em nome da liberdade: "Liberdade para não gostar de touradas. Mas liberdade para gostar. Liberdade para não gostar da caça. Mas liberdade para gostar".



O poeta socialista continua escrevendo que estes gostos não se podem "decidir por decreto nem por decisões impostas por maiorias tácticas e conjunturais", afirmando que tal não é democrático, rematando: "Para mim, que sou um velho resistente, cheira a totalitarismo. E não aceito".



O ex-deputado pelo Partido Socialista diz ainda na carta que o deputado eleito pelo PAN, André Silva, apesar de legitimamente eleito tem o "direito de defender as suas opiniões. Mas não pode virar o país do avesso, com a cumplicidade dos fundamentalistas de outros partidos (com a honrosa excepção do PCP) e o calculismo dos que pensam que, em certas circunstâncias, o voto dele pode ser útil para a maioria".



A terminar a carta divulgada pelo Público, escreve Manuel Alegre, dirigindo-se ao primeiro-ministro: "Por isso, meu caro António Costa, peço-lhe que intervenha a favor de valores essenciais do PS: o pluralismo, a tolerância, o respeito pela opinião do outro. Peço-lhe que interceda pela descida de 6% do IVA para todos os espectáculos, sem discriminar a tauromaquia, já que os prejudicados serão os mais pobres, os trabalhadores que tornam possível este espectáculo", intercedendo ainda para que o Governo se oponha à proposta do PAN para alterar a lei que "vem comprometer várias actividades do mundo da caça".



"Sim, meu caro António Costa, trata-se de uma tradição cultural e social que é parte integrante da nossa civilização. É, também, um problema que diz respeito ao emprego e à vida de milhares de pessoas. E é, sobretudo, uma questão de liberdade, que sempre foi a essência e a alma do Partido Socialista", conclui Alegre.