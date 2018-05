por Diogo Camilo com Leonor Riso

Os projectos de lei para a despenalização da eutanásia serão hoje discutidos e votados na generalidade no Parlamento.

Centenas de pessoas concentraram-se esta tarde frente ao Parlamento, antes da votação em plenário dos projectos de lei dos partidos Pessoas-Animais-Natureza (PAN), BE, PS e Partido Ecologista "Os Verdes", acerca da despenalização da eutanásia, e gritaram palavras de ordem contra as iniciativas. A SÁBADO está no local. Os manifestantes, ligados à campanha Toda a Vida tem Dignidade da Federação Portuguesa pela Vida, gritaram "Vida sim, morte não" e "Assassinos".



Recordaram ainda ter assinado uma petição, que reuniu 14 mil assinaturas, contra a eutanásia e que ainda não foi debatida pelo Parlamento.





A SÁBADO falou com alguns participantes no protesto. Leonor Frazão, de 16 anos, defendeu que "toda a vida tem dihgnidade e a vida humana é inviolável". "Deve-se tratar de quem sofre. A eutanásia não é solução", frisou a jovem.

Bernardo Pimentel, de 31 anos, diz estar a manifestar-se "a favor da vida" e "pelas pessoas que não puderam estar aqui hoje, as mais afectadas". "O povo está a favor da vida e contra a eutanásia", afirmou.