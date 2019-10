A maioria dos 15 partidos sem representação parlamentar revelou na segunda-feira à noite que apoiaria a realização de uma reunião da Comissão Permanente para discutir o caso de Tancos na Assembleia da República, requerida pelo PSD.O início de um debate, na RTP, que reuniu os 13 líderes e duas cabeças de lista por Lisboa dos 15 partidos sem assento no hemiciclo, nove dessas forças políticas afirmaram que votariam favoravelmente a realização de uma reunião da Comissão Permanente do parlamento para discutir o processo de Tancos, no qual um dos 23 acusados pelo Ministério público é o ex-ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes (PS).Ao nono dia de campanha, os sociais-democratas requereram um debate sobre este tema em Comissão Permanente da Assembleia da República, pedido que será analisado em reunião da conferência de líderes na quarta-feira, às 11:30.PTP, Chega, PDR, Iniciativa Liberal, MAS, MPT, PCPT/MRPP, Aliança e R.I.R. consideram necessário discutir o assunto no parlamento, com o líder do PTP, Amândio Madaleno, a vincar a que "votava favoravelmente de modo a poder exigir ao primeiro-ministro uma responsabilidade política".O dirigente do Chega, André Ventura, referiu que debater o caso é, "infelizmente, a única forma" de se saber o que aconteceu com o furto e reaparecimento de material militar nos paióis de Tancos, opinião partilhada pelo líder do MAS, Gil Garcia, que considera "o assalto suficientemente grave para que o Estado tenha de responder".Opinião diferente têm o Livre, Nós, Cidadãos!, PURP, JPP, PPM e PNR.A cabeça de lista do Livre por Lisboa, Joacine Katar Moreira, explicou que "votaria negativamente" porque "ou há confiança nas nossas instituições ou não há", remetendo o caso para as instâncias judiciais.Em consonância, uma das únicas ao longo deste debate que durou cerca de duas horas e meia, o líder do PNR, José Pinto Coelho, justificou o voto negativo por se tratar de "um assunto de tribunal", tal como o dirigente do Nós, Cidadãos, Mendo Castro Henriques, que considerou que campanha eleitoral para as legislativas de 06 de outubro não é o "espaço próprio para tratar essa questão".Contrapondo, o presidente da Aliança, Pedro Santana Lopes, disse que o "assunto é gravíssimo" e votaria favoravelmente "a partir do momento em que um partido pede" para debater o assunto no parlamento.Questionados ainda sobre se, na eventualidade de elegerem pelo um deputado, viabilizariam um governo socialista ou social-democrata, a maioria respondeu afirmativamente, variando, contudo, em relação à força política que apoiariam.O líder do PTP referiu que era "uma pergunta difícil", mas como "o PS não tem dados bons resultados" viabilizaria "uma solução do PSD".Santana Lopes disse que não conseguia "responder a essa pergunta", mas foi perentório em dizer que "à esquerda não" viabilizaria qualquer governo.O dirigente do R.I.R., Vitorino Silva, salientou que o partido é "360 graus" e que o país "nunca vai ficar sem um governo", mostrando disponibilidade para convergir com PS ou PSD, tal como o líder do PURP, Fernando Loureiro, desde que "esteja dentro daquilo" que são as causas do partido.Já a cabeça de lista do Livre por Lisboa explicitou que é "completamente impossível uma convergência com PSD", tal como o dirigente do MAS, que não viabilizaria "nenhum governo de direita".Por seu turno, o líder da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, referiu que não faria acordos "com nenhum dos dois".Num debate no qual os pontos de discórdia foram poucos, a maioria dos candidatos apontou o aumento do salário mínimo -- os candidatos do Livre e do MAS, por exemplo, propõe ambos o aumento do salário mínimo para 900 euros - e o investimento na saúde como prioridades para o país."Isto não é o Burundi", afirmou Pedro Santana Lopes, quando comentava aquilo que considerou ser o desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde durante o Governo socialista, apoiado na maioria parlamentar à esquerda, afirmação que foi subscrita pelo líder do PDR, Marinho e Pinto, e pelo líder do PURP.Também André Ventura, do Chega, criticou o estado do Serviço Nacional de Saúde.Entre os temas abordados, o combate às alterações climáticas foi um dos assuntos que causou desentendimentos entre os partidos.O líder do PPM, Gonçalo da Câmara Pereira, referiu que o partido monárquico português foi o primeiro "grande partido ecologista na Europa".Na resposta, Joacine Katar Moreira (Livre), disse que é uma "ironia" que todos os partidos se "estão a manifestar" como defensores do ambiente, mas que se "não fossem os estudantes universitários a saírem à rua e a manifestarem-se" a "onda ambiental era muito baixinha".Vitorino Silva (R.I.R.) também tentou entrar nesta discussão, mas foi impedido porque o debate se aproximava do fim.Já o líder do Nós, Cidadãos, optou por frisar questões como "a introdução do sistema de delação premiada", a cabeça de lista do PCTP/MRPP por Lisboa, Maria Cidália Guerreiro, falou da necessidade de revogar "a lei das rendas e dos despejos", e o líder do Chega, André Ventura, bem como os líderes do PTP e PURP condenaram a atribuição de subvenções a políticos.