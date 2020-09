PSD/Madeira furioso com Rio por causa de contas

A apresentação do Relatório de Gestão e Contas de 2019 do PSD é um dos pontos da agenda do Conselho Nacional desta noite em Olhão e talvez pareça o menos interessante, numa reunião em que há autárquicas, debates quinzenais e até empregos fantasma no Parlamento para discutir. Mas o documento caiu mal no PSD Madeira que já reagiu por mail ao que considera terem sido ataques feitos pela direção nacional do partido.

A SÁBADO sabe que a direção do PSD Madeira enviou um mail ao secretário-geral do partido, José Silvano, e ao secretário-geral adjunto Hugo Carneiro, a criticar a forma como o relatório de contas está redigido e a apontar o que considera serem pontos menos claros no documento.

"São curiosas as interpretações que se fazem", diz à SÁBADO uma fonte do PSD Madeira, criticando a forma como o documento dá a entender que a regularização das contas naquela região autónoma foi feita por pressão de Lisboa, afirmando que a mesma foi "fruto do empenho da sede nacional junto de vários bancos".

"Dizem coisas para impressionar os conselheiros. Mas somos autónomos e nós é que quisemos controlar as contas", assegura a mesma fonte, explicando que o saneamento financeiro se fez sobretudo através de uma renegociação da dívida junto da banca para a qual os madeirenses dizem não só não ter a ajuda de Rui Rio como até ter sofrido alguns entraves.

Meses à espera de carta de conforto de Lisboa



"Foi a Madeira que negociou com os bancos. Em Lisboa estiveram meses e meses para dar o aval à negociação", nota um dirigente madeirense, que relata a demora de "meses" até conseguir uma carta de conforto do PSD nacional que estava a ser exigida pelos bancos.

Não há discordância em relação aos números do documento, mas críticas ao tom usado. "Nunca vi relatórios e contas com tantos qualificativos", nota o mesmo dirigente.

No documento a que a SÁBADO teve acesso, explica-se, a negrito, que "a redução do passivo só não foi maior porque foi registado um aumento do passivo na gestão corrente do PSD Madeira no valor de 360 mil euros referente à organização do evento Chão da Lagoa". E faz-se um aviso: "Este facto deve merecer uma profunda reflexão por parte da estrutura regional do partido".

"A única estrutura que ganha eleições no partido é a que leva uma reprimenda da sede nacional", lamenta um militante social-democrata, sublinhando que a festa do Chão da Lagoa é um dos principais eventos do partido e junta 25 a 30 mil pessoas, numa estrutura que nos últimos atos eleitorais somou vitórias nas regionais, europeias e legislativas.

Mas este não é o único reparo feito por Rui Rio a Miguel Albuquerque. No mesmo documento, refere-se a ilegalidade que o PSD nacional considera existir no sistema de quotas usado na Madeira por este não estar de acordo com o regulamento financeiro do PSD nacional.

Uma crítica que já tinha sido feita por Rio durante as diretas para a liderança do partido e que a Madeira continua a refutar. "O regulamento de quotas foi aprovado pelos órgãos do PSD Madeira e é igual ao regulamento nacional. A única diferença é que as quotas são pagas numa conta do PSD Madeira e não numa conta nacional para depois serem entregues à Madeira", afirma um dirigente madeirense, que garante que "já não há pagamentos em dinheiro" e recusa a lógica de ter de esperar que Lisboa entregue as quotas pagas pelos madeirenses ao Funchal. "Temos autonomia", sublinha.

Contactado pela SÁBADO, o secretário-geral do PSD Madeira, José Prado, recusou fazer qualquer comentário sobre o relatório e contas que será apresentado aos conselheiros nacionais. Mas nenhum dos eleitos pela Madeira deverá ir esta noite a Olhão.