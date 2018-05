O presidente do Partido Socialista, Carlos César, anunciou esta tarde durante a reunião magna do Partido Socialista, que Paulo Cafôfo será o candidato ao governo da Região Autónoma da Madeira.O professor de 47 anos, que governa o Funchal desde 2013 (actualmente numa coligação que inclui o Bloco de Esquerda), aponta três desafios para "todos os madeirenses": na economia, "tornar a Madeira mais competitiva". Mas afastar também na educação e insistir pela construção do Hospital da Madeira, para que haja "condições para continuar a ter um sistema de saúde de referência".