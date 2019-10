Luís Montenegro é candidato à liderança do PSD, anunciou esta noite em entrevista à SIC. O ex-líder parlamentar de Passos Coelho é o primeiro nome confirmado para a corrida às diretas do PSD.

A Montenegro devem juntar-se Miguel Pinto Luz, vice-presidente da câmara de Cascais, e Miguel Morgado, fundador do Movimento 5.7. Ambos os sociais-democratas manifestaram vontade de avançar para a liderança do PSD.A grande incógnita é saber se Rui Rio também se vai candidatar à liderança do partido.As eleições para a liderança sociaç-democrata estão marcadas para janeiro, mas pode ainda vir a ser antecipadas.Em atualização