A Associação de Benfiquistas no Parlamento organizou uma cerimónia para homenagear os campeões europeus de 1961/1962.

A Associação de Benfiquistas no Parlamento vai organizar esta quinta-feira, 15, uma cerimónia na Assembleia da República para celebrar os Campeões Europeus do clube de 1961/1962. Estarão presentes seis jogadores da equipa, bem como o presidente do clube, Luís Filipe Vieira, um dos 12 arguidos no caso da Operação Lex, que investiga suspeitas de crimes de tráfico de influência, corrupção/recebimento indevido de vantagem, branqueamento e fraude fiscal.



O director de comunicação do Benfica, Luís Bernardo, confirmou à SÁBADO a realização da cerimónia pelas 19h, na Assembleia da República. Depois da cerimónia será organizado, pela Associação de Benfiquistas no Parlamento, um jantar.

A Associação de Benfiquistas no Parlamento reúne vários deputados e funcionários da Assembleia benfiquistas, organizando alguns eventos com o clube. Em semelhança a este grupo, há também o Núcleo do Sporting da Assembleia da República, com deputados sportinguistas. Realiza-se também anualmente um jantar entre deputados portistas e elementos da direcção do FC Porto.

Na cerimónia de homenagem à equipa que venceu o campeonato da Europa em 1961/1962, a realizar-se no Auditório António Almeida Santos, na Assembleia da República, estarão presentes os jogadores Ângelo Martins, António Simões, Artur Santos, Fernando Cruz, José Augusto e Mário João, que participaram nas conquistas em Berna, na época 1960/61 (triunfo sobre o FC Barcelona por 3-2), e em Amesterdão, na temporada 1961/62 (vitória sobre Real Madrid por 5-3).