"Não se pode negociar um governo como se negociou este Orçamento de Estado, com reuniões às duas da manhã", disse Francisco Louçã esta manhã à entrada para o primeiro dia de trabalhos Convenção do BE, que decorre em Lisboa.

Louçã defende que para o BE integrar um governo "é preciso um trabalho de fundo" e não negociar à última hora.

O antigo líder bloquista considerou "muito razoável" a proposta que consta da moção que Catarina Martins traz a esta Convenção de realizar um referendo interno sobre eventuais futuros acordos à esquerda para a viabilização de um governo.