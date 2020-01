Filipe Lobo d’Ávila diz que não se revê no atual CDS que está reunido no 28.º Congresso do partido. "Há quem insista e persista na sua tentativa de condicionar e a mostrar que não aprenderam nada no passado", disse, antes de declarar que sim, ia a votos, e que era a opção entre João Almeida e Francisco Rodrigues dos Santos.O antigo deputado afirmou que as "ideias e os programas, não se negoceiam", acrescentando: "Quando desistimos dos nosso princípios, nada somos".O candidato que diz "parecer não ser fácil ser moderado no clima de crispação ao qual se assiste atualmente no CDS" garante que não é assim que "se conquista o eleitorado do centro-direita. Não é assim que o CDS conquista o poder", afirmou e anunciou-se como "o único que consegue fazer pontes com aqueles que são os outros dois candidatos que aqui estão, o Francisco e o João. Aparentemente sou o único que consegue fazer a união do partido", disse."União ou divisão? Eu estou pronto a fazer a minha parte", assegurou apelando aos "congressistas livres e soltos" para que votem com a consciência porque "o CDS é muito melhor do que isto que vimos hoje".