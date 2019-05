O movimento insiste também na sua posição "de princípio" contra a eventual realização de um referendo. Mantém os argumentos que usam desde a fundação do movimento: "Direito fundamentais não se referendam" e "uma decisão individual" de algo como a morte assistida em caso de doença grave, incapacitante e sem solução "não deve ser objeto de referendo".



Na passada quarta-feira, 8, membros do movimento foram recebidos pela deputada Andreia Neto, do PSD. E têm reunião agendada com os socialistas Maria Antónia Almeida Santos (redatora do projeto do PS votado em maio do ano passado), Isabel Moreira e Pedro Bacelar de Vasconcelos.



O Bloco de Esquerda, partido de João Semedo - um dos fundadores do movimento-, também os receberá. Falta apenas encontrar agenda.



Já o CDS e o PCP, ambos contra a despenalização, e o PAN ainda não responderam. "Se não obtivermos até ao final da próxima semana, insistiremos", diz Paulo M. Santos.



PS e BE: faz-se a discussão, mas quando?

Em maio de 2018, quando a despenalização foi chumbada no parlamento por apenas cinco votos, um dos argumentos defendidos pelos que são contra era o facto de este assunto não ter sido incluído nos programas eleitorais. "Queremos esvaziar esse argumento, que não colhe [porque] não se aplicava a todos os partidos", diz Paulo M. Santos, exemplificando com o Bloco de Esquerda.



Nessa ocasião, a socialista Maria Antónia Almeida Santos assumiu que o tema seria discutido na próxima legislatura. Já a líder do Bloco, Catarina Martins, não se comprometeu com um calendário. "Estou convencido que esta questão não vai desaparecer", conclui Paulo M. Santos.

Cerca de um ano após o chumbo dos quatro projetos de lei sobre a despenalização da morte assistida, o tema está de regresso ao Parlamento. Mas, por enquanto, apenas em discussões à porta fechada: o Movimento Cívico pela Despenalização da Morte Assistida solicitou reuniões a todos os grupos parlamentares e ao deputado único do PAN.O objetivo, explica Paulo M. Santos à SÁBADO, é "sensibilizar os partidos políticos para que a morte assistida seja objeto de discussão na campanha" das legislativas de outubro. "Esta discussão veio para ficar" e "é essencial que os partidos assumam uma posição, qualquer que ela seja".