O partido apresentou uma proposta para tornar mais transparente a relação entre os representantes de interesses e aqueles que tomem decisões públicas.

O PSD quer que o lobbying seja regularizado de uma vez por todas. O Partido Social-Democrata apresentou, no dia 21 de Dezembro, um projecto-lei que tem como fim aumentar "a transparência do quadro que leva à decisão política". Os sociais-democratas apresentam dois mecanismos para regularizar a actividade de representação de interesses: um sistema de registo dos lobistas e uma agenda de todas as interacções que estes têm com os representais públicos.

A Juventude Social Democrata, principal proponente da moção, acredita que uma das prioridades dos partidos nacionais deve ser aumentar a transparência do processo que leva às decisões políticas. Só dessa forma será possível os partidos e políticos ganharem a confiança da população e até das empresas, frisa o documento. A JSD afirma que a participação dos cidadãos e das empresas nos processos de formação das decisões públicas é um elemento fundamental de "qualquer Estado de Direito democrático".

Para o primeiro sistema, o de registo, a JSD inspirou-se no que acontece actualmente no Parlamento Europeu e na Comissão Europeia. Nestas instituições, os lobistas registam-se de forma pública e gratuita. Deverão ainda cumprir os requisitos de um Código de Conduta. Os representantes públicos devem dar prioridade às entidades registadas e ainda exortar os que não se registarem a fazerem-no.

Já o segundo mecanismo, da agenda, corresponde a um sistema de registo público de todas as interacções entre representantes das entidades públicas e os representantes de interesses legítimos.

Ou seja, sempre que uma entidade pública tiver contactos com um lobista, o mesmo deve registar essa interacção, a fim de a tornar o mais transparente possível.

Quem é abrangido por este projecto de lei

Entre as entidades públicas que a JSD pretende que registem todas as suas interacções com lobistas estão os representantes da Assembleia da República (deputados); membros do Governo e respectivos gabinetes; órgãos e serviços de administração ligados ao Estado; o Provedor de Justiça e ainda as entidades reguladoras independentes.

No outro espectro, são considerados representantes de interesses legítimos "todas as pessoas, singulares ou colectivas, com ou sem fim lucrativo que actuem junto das entidades públicas referidas" e que pretendam influenciar a definição de políticas públicas, legislação, regulamentação ou decisões, em representação dos seus interesses ou de terceiros.

Lobbying noutros países

A prática do lobbying é regulada no Conselho Europeu, no Parlamento Europeu e em muitas outras instituições governativas. Essas mesmas organizações consideram que a representação de interesses de cidadãos e empresas junto de decisores públicos impulsiona a prosperidade dos países.

Nos últimos anos vários países têm aderido a estes sistemas de regulação da actividade de representação de interesses legítimos junto dos decisores públicos, como os EUA, a Alemanha, França ou Reino Unido.

De acordo com o PSD, o facto de Portugal não ter ainda adoptado medidas a regulamentar o lobbying tem suscitado várias criticas por parte de organizações, nomeadamente a Transparência Internacional.

O lobbying em Portugal

Portugal criou a Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas, de onde saíram projectos de lei como o do Regime da Actividade Profissional de Mediação de Interesses (lobbying), o Código de Conduta dos Deputados ou o Registo das Entidades Privadas que fazem lobby no Parlamento. Mas todos os projectos ainda estão a ser apreciados nas comissões parlamentares correspondentes.

A posição dos partidos

A regulamentação da representação dos interesses legítimos já foi discutida no Parlamento nacional mais do que uma vez. PS e CDS-PP mostraram-se favoráveis a que fosse aprovada, enquanto Bloco de Esquerda e PCP foram abertamente contra a regulamentarização do lobbying. Agora o PSD junta-se aos outros dois partidos, com uma proposta sua.