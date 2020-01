Livre adia decisão de retirada de confiança a Joacine para próxima Assembleia

Não será decidido neste congresso a retirada de confiança a Joacine Katar Moreira. Os membros do partido votaram para adiar a decisão para os próximos órgãos sociais. Em cima da mesa estavam duas hipóteses: a hipótese A (de decidir já neste congresso) ou a hipótese B (passar o processo sobre retirada de confiança a Joacine Katar Moreira para os próximos órgãos sociais).



Foi votada a hipótese B, com votos de Joacine Katar Moreira, Ricardo Sá Fernandes e Rui Tavares.



Foi renhido. A hipótese B venceu com 52 votos, enquanto a hipótese A teve 50. Os membros do partido votaram para adiar a decisão para os próximos órgãos sociais. Em cima da mesa estavam duas hipóteses: a hipótese A (de decidir já neste congresso) ou a hipótese B (passar o processo sobre retirada de confiança a Joacine Katar Moreira para os próximos órgãos sociais).Foi votada a hipótese B, com votos de Joacine Katar Moreira, Ricardo Sá Fernandes e Rui Tavares.Foi renhido. A hipótese B venceu com 52 votos, enquanto a hipótese A teve 50.

"A hipótese A [retirar confiança política hoje] com 50 votos, e a hipótese B [adiar a decisão] ficou com 52 votos", anunciou Ana Natário, presidente da mesa do congresso.

A deputada Joacine Katar Moreira, o fundador do Livre Rui Tavares e o presidente do Conselho de Jurisdição, Ricardo Sá Fernandes, votaram a favor da proposta vencedora.

Ricardo Sá Fernandes tinha apresentado uma proposta para que fosse criada uma comissão interórgãos para analisar o processo, mas acabou por retirá-la.

No final da votação, ouviram-se gritos de "viva o Livre".



Ainda será votado esta tarde método de avaliação do processo Joacine. Uma das propostas vem de Ricardo Sá Fernandes e Jorge Gravanita: a criação de uma comissão independente de arbitragem para mediar este processo dentro do partido.

Com Diogo Barreto