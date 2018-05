Listas: Ana Catarina manda na Permanente, Governo reforçado no Secretariado

O Congresso socialista traz algumas novidades nas listas para os órgãos do partido. O Secretariado Nacional é reforçado com membros do Governo e uma geração mais nova. Ana Catarina Mendes domina Comissão Permanente.

Com o partido a entrar num ciclo que tem eleições regionais na Madeira, europeias e legislativas, António Costa reforça a presença do Governo no Secretariado Nacional do PS.



Há agora oito membros do Executivo neste órgão, sete dos quais são novidade. Pedro Nuno Santos é uma dessas novidades. O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares passa assim a ter assento num órgão onde vão estar também o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, e os secretários de Estado Alexandra Leitão, Ana Mendes Godinho, Graça Fonseca, Marcos Perestrello, Mariana Vieira da Silva e Eurico Brilhante Dias (que já fazia parte do Secretariado).



Além do peso óbvio que o Governo passa a ter no Secretariado Nacional, há ainda que notar uma aposta clara uma nova geração socialista, da qual faz parte João Galamba, que fica neste órgão, saindo da Comissão Permanente e deixando de ser porta-voz do partido.



Aos jornalistas à entrada do Congresso, Galamba assegurou que sai da Permanente pelo seu pé e por preferir estar no Secretariado Nacional e que não fazia sentido continuar a ser porta-voz de um órgão do qual não fazia parte.



"Foi-me feito o convite para continuar e eu disse que preferia ficar no Secretariado. Não posso ser porta-voz de um órgão a que não pertenço", disse João Galamba à entrada do Congresso.



O anúncio de que deixava de ser porta-voz do PS foi, contudo, recebido com surpresa por vários socialistas contactados pela Sábado, alguns dos quais próximos de Galamba. Entre os socialistas ouvidos pela Sábado houve também quem defendesse que João Galamba não era na prática um verdadeiro porta-voz do partido. "Quantas vezes o ouviu falar no Largo do Rato? Na maior parte das vezes falava no Parlamento e sobre áreas a que estava ligado", comentava um destacado socialista.



Certo é que com a saída de João Galamba da Comissão Permanente este órgão passa a ser completamente dominado por socialistas mais próximos de Ana Catarina Mendes.



Maria Antónia Almeida Santos é um desses nomes e é a ela quem caberá a partir de agora o papel de porta-voz do partido. Sendo uma figura discreta e bem-vista entre os socialistas, o nome de Maria Antónia foi recebido como uma escolha natural. "É uma pessoa indicada para transmitir as posições institucionais do partido", aponta outra fonte socialista.



Rui Pena Pires e Maria da Luz Rosinha são as grandes novidades desta Comissão Permanente, onde se mantêm Francisco André (Relações Internacionais), Hugo Pires (Organização), Luís Patrão (administração e finanças), Maria Antónia Almeida Santos (porta-voz) e Susana Ramos (trabalho).



Todos os membros da Comissão Permanente - aquele que é visto como o órgão de gestão diária do partido - têm também assento no Secretariado Nacional.