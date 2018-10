O Governo decidiu, sem consultar outros partidos, manter a lista de subvenções escondida.

O Governo decidiu suspender a divulgação das subvenções vitalícias sem consultar restantes partidos, há dois meses. Ministério da Segurança Social justificou decisão com preocupação pela protecção de dados. No entanto, a Comissão Nacional de Protecção de Dados, especializada no tema, não foi ainda chamada a pronunciar-se sobre a decisão de ocultar os beneficiários.



A porta-voz da Comissão Nacional de Protecção de Dados (CMPD) disse em declarações ao Jornal de Notícias que "não recebeu nenhgum pedido de parecer específico" sobre o caso das subvenções vitalícias, adiantando que a entidade irá emitir um parecer sobre o assunto se ele vier referido na proposta do Orçamento do Estado para 2019.



A lista deixou de ser pública em 2017. À altura constavam dela 318 nomes. A Caixa Geral de Aposentações, então, justificou esta decisão invocanando as regras de protecções de dados vindas de Bruxelas. No entanto, no site da mesma instituição, estão as informações sobre a carreira contributiva de todos os pensionistas portugueses, desde os nomes aos valores recebidos.



O presidente da associação Transparência e Integridade, João paulo Batalha, diz não entender "este critério selectivo do Governo em esconder a informação das subvenções pagas pelo Orçamento do Estado" que em 2019 vão custar sete milhões de euros aos portugueses.



Em declarações à mesma associação, a Caixa Geral de Aposentações explicou que a lista será tornada de novo pública "com a entrada em vigor da legislação específica".



Todos os antigos deputados e ministros têm direito a receber uma subvenção mensal, o que não quer dizer que o façam. Segundo o JN, citando uma lista de 2016, à altura, apenas 318 ex-deputados recebiam a subvenção. Havia quem dela tivesse abdicado (como Marques Mendes, antigo líder do PSD) e quem a ela não tivesse direito, como Maria de Belém (que nãoa recebia por desempenhar funções públicas).



Já o ex-Presidente da República Aníbal Cavaco Silva rejeitou a subvenção a que tinha direito como ex-primeiro-ministro e manteve a pensão que recebia do Banco de Portugal e outra atribuída pela Caixa Geral de Aposentações.



As subvenções foram criadas em 1985 pelo governo liderado por Mário Soares, aplicando-se a titulares de cargos públicos com mais de oito anos de serviço. A atribuição de subvenções foi erradicada no governo de José Sócrates em 2005, sendo atribuída apenas aos que dela já beneficiavam.