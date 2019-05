Na Área Metropolitana de Lisboa o programa atraiu 143 mil novos passageiros, enquanto na do Porto 24 mil. Saiba mais em Saiba mais em Jornal de Negócios

Dois meses após o arranque do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos transportes, a procura por passes sociais em Lisboa subiu 26% e no Porto 16%. José Mendes, secretário de Estado da Mobilidade, acredita que no país serão 200 mil os novos passageiros.