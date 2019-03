Lisboa e Porto deverão roubar deputados a Guarda e Viseu

Os cálculos ainda não estão fechados, mas de acordo com as projeções citadas pelo Público, Lisboa e Porto poderão roubar um deputado a Guarda e a Viseu.

Os cálculos ainda não estão fechados, mas as projeções indicam que Guarda e Viseu deverão perder um deputado cada um para Lisboa e Porto, de acordo com o jornal Público.



As projeções têm sido feitas com base na lista de recenseamento eleitoral publicada a 1 de Março e mostram que o círculo da Guarda deverá baixar de quatro para três deputados e Viseu de nove para oito. Lisboa deverá passar a eleger 38 deputados e o Porto 40.



Nos outros círculos eleitorais a distribuição dos 230 deputados deverá manter-se.

O jornal lembra que nas legislativas de 2011 Coimbra perdeu um deputado para Faro. Já nas eleições de 2015 Santarém perdeu um deputado para Setúbal.