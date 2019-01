Líderes distritais, meses depois de assinarem compromisso com estratégia de Rio, reuniram-se para prepararem recolha de assinaturas para depor o líder partidário.

Dirigentes de distritais do PSD reuniram-se, esta sexta-feira, para avaliarem a possibilidade de convocar um Conselho Nacional extraordinário a fim de destituir a administração de Rui Rio.



O resultado do encontro secreto não é ainda conhecido, mas são grandes as dúvidas de que sejam reunidas as assinaturas suficientes para avançar com a destituição, refere o jornal Público. É que alguns líderes distritais recusam-se a participar neste golpe palaciano, como Salvador Malheiro (líder distrital de Aveiro e vice-presidente de Rio), Alberto Machado (PSD-Porto) ou José Manuel Fernandes (PSD-Braga). A recusa destes três líderes de algumas das maiores distritais do PSD podem ser responsáveis pelo falhanço desta e de futuras iniciativas.



Mesmo assim, os líderes distritais não desmoralizaram e contactaram os conselheiros nacionais para sondar se havia possibilidade de reunir as assinaturas nacionais para uma reunião extraordinária. É preciso o apoio de um quinto dos membros do Conselho Nacional - 33 em 165 -, para avançar para esta assembleia excepcional.



São vários os motivos por trás desta vontade de destituir o líder social-democrata, entre elas, a defesa da imagem dos sociais-democratas junto do eleitorado, bem como a alegada complacência de Rio para com o Partido Socialista, o que desagrada uma franja dos laranjas. Muitos acreditam inclusivamente que Rio não vai conseguir um bom resultado no primeiro teste eleitoral e que as legislativas de Outubro vão representar uma pesada derrota para o PSD.



Há pouco mais de três meses, Salvador Malheiro convidou os líderes distritais a assinar um documento de compromisso com a estratégia assinada por Rio. Todas as distritais assinaram o documento, menos a de Lisboa, liderada por Pedro Pinto, que apoiou Santana nas diretas.



Caso seja aprovada uma reunião extraordinária do Conselho Nacional, o regulamento permite colocar à discussão e votação uma moção de censura para destituir a Comissão Política Nacional do partido. Se for aprovada, é convocado um congresso no prazo de 120 dias, lembra o jornal diário.