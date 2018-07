Margarida Balseiro Lopes já conseguiu mudar o regime disciplinar do PSD para expulsar militantes condenados por corrupção. Agora, defende que se deve fazer algo parecido em relação aos cargos políticos.

Margarida Balseiro Lopes foi hoje ao almoço do International Club falar sobre os motivos do afastamento dos jovens dos partidos e apresentou uma proposta: impedir os condenados por corrupção de exercerem cargos públicos durante 10 anos.



A líder da JSD acha que esse poderia ser uma forma de credibilizar a política e combater um descrédito que, acredita, está a afastar as gerações mais novas dos partidos.



"Um sinal importante seria o de garantir que esses maus exemplos que subalternizaram a Política e as pessoas em favor dos seus negócios e dos seus interesses particulares, como é o caso daqueles que foram condenados por crimes como o de corrupção, ficassem impedidos / inibidos de, por exemplo, durante 10 anos de voltar a estar no exercício de funções públicas", defendeu Balseiro Lopes, recordando a alteração feita ao regime disciplinar do PSD já com a direcção de Rui Rio à frente do partido.



"Orgulho-me de o meu partido ter dado esse sinal muito recentemente, ao ter acolhido uma proposta feita pela Juventude Social Democrata para expulsar todos os militantes que sejam condenados pela prática deste tipo de crimes. É fundamental credibilizar o sistema e defender a Democracia", afirmou a líder da Jota.



Margarida Balseiro Lopes deu ainda outra ideia para reformar o sistema político e aproximar os jovens da política: a criação do voto preferencial. Balseiro Lopes admite que não será fácil na actual conjuntura conseguir a maioria de dois terços dos deputados necessária para alterar o sistema eleitoral, mas frisou que esta seria uma área em que faria sentido PS e PSD entenderem-se.



"Permitam-me que vos diga que se há matéria que merecia de um pacto de regime entre os dois maiores partidos era esta", declarou, explicando a mudança que defende permitiria "através do voto preferencial, libertar o eleitor das listas fechadas dos partidos e dar-lhe a possibilidade de escolher qualquer candidato de uma lista, mesmo que este vá ordenado em último lugar".



De resto, a líder da JSD defendeu também a introdução de eleições primárias directas para as lideranças dos partidos para os libertar de "sindicatos de votos".



Para Balseiro Lopes é evidente que é preciso encontrar formas de trazer os mais novos para os partidos. Margarida Balseiro Lopes trouxe os números de um estudo pedido pelo Presidente da República que revela que em 2007 cerca de um terço dos jovens portugueses (entre os 15 e os 34 anos) considerava que a democracia funcionava bem, mas que em 2015 apenas 17,3% dos jovens tinham a mesma opinião.



Balseiro Lopes acredita que a falta de confiança na classe política tem cinco motivos essenciais: a insuficiente formação política e cívica em Portugal, o sistema eleitoral, a desilusão com os partidos, os seus dirigentes e a sua forma de funcionamento e o "eleitoralismo aliado a uma grande dose de irresponsabilidade".



No almoço em que Margarida Balseiro Lopes foi a oradora convidada, estiveram na assistência Rui Rio, mas também Luís Montenegro e Hugo Soares.