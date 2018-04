A nova liderança da JSD ofereceu hoje ao presidente do PSD, que é um fã de automóveis, um carro em miniatura.

A nova liderança da JSD ofereceu hoje ao presidente do PSD, que é um fã de automóveis, um carro em miniatura, esperando que Rui Rio venha "a conduzir" os destinos do país.



A oferta foi feita no inicio de uma reunião, na sede nacional do PSD, em Lisboa, entre Rio e Margarida Balseiro Lopes, a primeira mulher a liderar a "jota" laranja, juntamente com uma cópia da ficha de inscrição do actual líder num congresso da JSD, em 1978.



Com um sorriso, o líder social-democrata disse depois aos jornalistas que a direcção da JSD tem esse "desejo de que o PSD ganhe as eleições" e que possa ser ele a "conduzir os destinos do país".



Passaram trinta anos desde esse congresso da "jota", a preocupação com o ensino e a Educação mantém-se, mas há temas que estão na agenda dos jovens e não estavam em 1978, a começar pelo emprego, reconheceu.



Rui Rio recordou que, antes de sair da universidade, já tinha emprego, o que não acontece hoje a muitos jovens.



"Hoje, infelizmente, as coisas não são assim e obrigam muitos jovens a emigrar. É um problema grave", nas suas palavras.



O líder do PSD concorda ainda com as preocupações da JSD quanto à necessidade de serem, construídas mais residências universitárias nas cidades que acolhem os alunos, como Lisboa, Porto e Coimbra.



E deve ser o Estado, segundo disse, a ter essa preocupação de construir as residências, e a "intervir para colmatar falha do mercado", num país em que o preço da habitação subiu muito nos últimos anos.



Margarida Balseiro Lopes, que na recente disputa para a liderança do PSD não declarou apoio a nenhum dos candidatos, esteve, acompanhada por vários membros da sua direcção, reunida com Rui Rio.



Ao presidente do partido, apresentou as preocupações centrais da "jota" -- emprego, habitação e educação -- e sublinhou a "grande abertura" da parte do partido em transformar em "iniciativas legislativas" algumas das propostas dos jovens.



Margarida Balseiro Lopes, de 28 anos, é, desde domingo, a nova presidente da Juventude Social-Democrata (JSD) e a primeira mulher a liderar a organização, derrotando André Neves, nas eleições saídas do 25.º Congresso dos jovens social-democratas, na Póvoa de Varzim, distrito do Porto.