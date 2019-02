Pedro Marques faz parte do círculo restrito a quem António Costa pede conselhos pelo Whatsapp, tem três filhos, joga ténis e é um trabalhador incansável. Saiba quem é o homem que Costa quer ver como comissário europeu. - Portugal , Sábado.





A sua nomeação tem levantado críticas que apontam um alegado nepotismo existente dentro do Governo socialista liderado por António Costa. Há quem afirme que Vieira da Silva foi apenas escolhida para ministra por ser filha de um dos homens fortes do primeiro-ministro. No entanto, há já vários anos que Mariana é um dos braços direitos de António Costa.

Mas não é esta a única relação de proximidade familiar no Conselho de Ministros. Eduardo Cabrita, 54 anos, e Ana Paula Vitorino, 53, são casados. Ele é atualmente o ministro da Administração Interna e anterior ministro-adjunto, e Ana Paula Vitorino é a ministra do Mar.

E tendo em conta as alterações que surgiram no contexto das eleições Europeias dentro do executivo costista, pode-se ainda lembrar da relação existente entre uma secretária de Estado e um eurodeputado. A secretária de Estado da Saúde Rosa Matos Zorrinho é casada com o eurodeputado socialista e ex-governante Carlos Zorrinho.



As acusações de nepotismo

Margarida Balseiro Lopes, a líder da Juventude Social-Democrata, fez uma descrição à nomeação de Mariana Vieira da Silva para ministra no mesmo Governo em que está o pai. Numa publicação feita na rede social Twitter, Balseiro Lopes escreveu: "Marido e mulher [Eduardo Cabrita e Ana Paula Vitorino]. Pai e filha [José e Mariana Vieira da Silva]. Não é uma árvore genealógica. É o Conselho de Ministros que teremos com o PS".

Marido e mulher. Pai e filha. Não é uma árvore genealógica. É o Conselho de Ministros que teremos com o PS. https://t.co/rGZGMJmkFW via @ECO_PT — Margarida B Lopes (@margaridalopes) February 17, 2019



O deputado socialista André Pinotes Batista veio em defesa dos visados e atacando a líder da JSD nessa mesma rede social. Em resposta a Balseiro Lopes afirmou: "Aponta-me uma crítica à filha que não seja ser filha do Pai", tendo posteriormente feito outra publicação onde pedia que fossem apontadas falhas no percurso de Mariana Vieira da Silva que não estivessem relacionadas com a ascendência.





@margaridalopes que vergonha.



Faz-me lá o favor de dizer se o Marido e a Mulher não eram governantes antes de tudo o mais.



Aponta-me uma crítica à filha que não seja ser filha do Pai.



A mim não me vais ler sobre Presidentes, Arenas e familiares... prefiro combater com razão. https://t.co/P3niVwQQCT — André Pinotes Batista (@aapbatista) February 18, 2019





A quarta remodelação governamental

O Presidente da República vai dar posse aos novos ministros da Presidência, das Infraestruturas e Habitação e do Planeamento e aos respetivos secretários de Estado esta segunda-feira, às 15h00, no Palácio de Belém, em Lisboa.



Vão tomar posse na cerimónia de segunda-feira Mariana Vieira da Silva, como ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Pedro Nuno Santos, como ministro das Infraestruturas e da Habitação, e Nelson de Souza, como ministro do Planeamento.



Ao nível das secretarias de Estado, entram para o XXI Governo quatro novos elementos: Duarte Cordeiro, como Adjunto do Primeiro-Ministro e dos Assuntos Parlamentares, Maria do Céu Albuquerque, com o Desenvolvimento Regional, Jorge Moreno Delgado, Infraestruturas, e Alberto Souto de Miranda, como Adjunto e das Comunicações.



Outros quatro serão reconduzidos: Tiago Antunes, secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Luís Goes Pinheiro, Adjunto e da Modernização Administrativa, Rosa Monteiro, Cidadania e a Igualdade, e Ana Pinho, secretária de Estado da Habitação.