O líder da IL deixa ainda farpa aos dois partidos que fizeram também a sua estreia no Parlamento nesta legislatura. "Ao memso tempo que a Iniciativa Libera, entraram no Parlamento dois partidos que apostaram no ressentimento como arma eleitoral: num caso, o ressentimento de algumas minorias em relação à maioria e, no outro caso, o ressentimento de elementos da maioria em relação a algumas minorias". Continua ainda o economista afirmando que "a política do ressentimento pouco fará para resolver os problemas do país" e conclui que "a alternativa à política do ressentimento é a política do crescimento".Este texto surge numa altura em que no Chile, que instalou um regime liberal , milhares de pessoas vão para as ruas criticar as políticas que aumentaram a desigualdade do país, ao mesmo tempo que tornaram a economia chilena numa das mais prósperas da América Latina. O próprio Carlos Guimarães Pinto, na rede social Twitter, defendeu que apesar dos protestos, convém lembrar que o Chile "é o país mais rico da América do Sul, a pobreza caiu para menos de metade nos últimos 10 anos e a pobreza extrema para menos de 1/4. Há comida nos supermercados e muito mais pessoas a querer entrar do que sair do país".