A lei é clara para situações como a do ministro-Adjunto, Pedro Siza Vieira, que fundou uma empresa imobiliária um dia antes de entrar no Governo e que se manteve como gerente ao longo de dois meses. Segundo a lei das incompatibilidades e impedimentos dos titulares dos cargos públicos, aquele que não obdecer ao artigo 4º - que obriga os membros do Governo a obedeceram a um regime de exclusividade -, quem não cumprir deve ser demitido, refere o artigo 10º.Diz o artigo 4º da lei: "É incompatível com quaisquer outras funções profissionais remuneradas ou não, bem como com a integração em corpos sociais de quaisquer pessoas coletivas de fins lucrativos".Em declarações aos jornalistas, esta quarta-feira, o ministro-Adjunto referiu que só tomou consciência de que não podia ser gerente de uma empresa depois de tomar posse, mesmo que não remunerado. "Pedi a renúncia quando me foi chamada a atenção para isso", disse, justificando ainda: "Durante cerca de dois meses não tinha essa noção".

Pedro Siza Viera, abriu uma empresa imobiliária um dia antes de tomar posse a 21 de Outubro de 2017, substituindo no cargo Eduardo Cabrita, que subia então a ministro da Administração Interna.

A informação consta da declaração de rendimentos entregue pelo político ao Tribunal Constitucional, que foi consultada pelo Eco. Segundo a mesma fonte, apesar de ter começado enquanto gerente não remunerado da empresa de compra e venda de bens imobiliários, Siza Vieira acabou por renunciar o cargo.



O ministro passou a estar debaixo dos holofotes mediáticos depois de ter pedido escusa de intervenção em matérias relacionadas com o sector eléctrico e depois da manchete do Expresso a dar conta que teve uma reunião com os accionistas chineses da EDP, a China Three Gorges, nos três meses que antecederam a Oferta Pública de Aquisição à eléctrica portuguesa. O gigante estatal chinês era cliente da sua antiga sociedade de advogados, a Linklaters, lembra o semanário.