A Lei de Bases da Saúde (LBS) será votada na globalidade nesta sexta-feira, 19 de julho, o último dia de trabalhos parlamentares desta legislatura. Quando os deputados do Partido Socialista, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda se levantarem para votar a favor do projeto (PSD e CDS já asseguraram os votos contra), será o fim de um processo negocial demorado e em que os partidos de esquerda impuseram uma linha vermelha que jamais ultrapassariam: a referência à possibilidade de PPP na nova legislação.E será, ainda, o fim de um processo de construção demorado e que provocou até cisões dentro do próprio partido socialista. Basta recordar que o estudo feito pela antiga ministra socialista Maria de Belém Roseira foi reduzido ao mínimo quando Marta Temido assumiu a pasta da saúde, em 2018. A própria ministra o confessou à SÁBADO em fevereiro

"Todos os trabalhos preparatórios presididos pela Dra Maria de Belém e todos os contributos foram um magnifico trabalho de casa." O trabalho desde que chegou ao Governo foi de simplificação desse documento? "É tarefa do governo ter legislação que seja enxuta e ter que repetir a que já está inscrita noutra legislação – como estatutos de institutos públicos – pareceu-nos que era desfocar atenção do essencial e que pudesse haver uma menor atualidade futura nesta peça: e se DGS passar para outro nome?"

Destacamos seis pontos fortes da nova lei e uma incerteza, que se prolongará de comum acordo entre PS, PCP e Bloco por mais seis meses:



1. Estatuto do cuidador informal: uma vitória de PSD e CDS

Houve, assumia em fevereiro a ministra Marta Temido, outras opções de corte mais substantivas relativamente ao proposto por Maria de Belém: "A questão de não verter na lei de bases o estatutos do cuidador informal, que não é só saúde, é mais que isso." Deveria ser discutido, portanto, à parte (e foi até aprovado no início de julho)



O Partido Socialista manteve esta perspetiva de que se estaria a, nas palavras de Jamila Madeira, "adensar uma lei de bases que é sintética" e por isso votou contra as propostas do PSD e do CDS de consagrar na LBS este estatuto. Mas não teve o PCP a seu lado: com os votos favoráveis de comunistas e bloquistas, esta proposta foi mesmo incluída pelo grupo de trabalho. E é a "base 3" da lei agora votada.



2. A garantia

Os três "Universal", "geral", "tendencialmente gratuito" compõem a base número 20 desta lei, que estipula ainda o princípio de "equidade", promovendo "a correção das desigualdades no acesso aos cuidados". O que nos leva diretamente para a base número 24...



3. O fim das taxas Moderadoras nos cuidados primários

Os dois pontos da base 24 preveem que "a lei deve determinar a isenção de pagamento de taxas moderadoras, nomeadamente em função de recursos, de doença ou e especial vulnerabilidade".



E, ainda, que "deve ser dispensava a cobrança de taxas moderadoras nos cuidados de saúde primário" com o objetivo assumido de "promover a correta orientação dos utentes".



Contudo, tratando-se de uma lei de bases não há mais referências, mas Marta Temido disse ainda esta semana que haverá "um melhor enquadramento" na legislação que se desenvolver na sequência da nova LBS.







4. A marca ideológica

Não é só com as PPP, a esquerda deixa naturalmente a sua marca. O artigo XXXVII "das iniciativas particulares de saúde" e que definia a facilitação da "mobilidade entre o setor público e o setor privado", previsto na lei de 1990 desaparece.



5. A inclusão

Na base número 21, há uma novidade. Além de manter a redação anterior e prever todos os portugueses são beneficiários, tal como os nacionais dos estados-membros da União Europeia, de países terceiros ou apátridas ou cidadãos estrangeiros com residência permanente ou temporária em Portugal, também reconhece como beneficiários os "requerentes de proteção internacional, bem como migrantes com ou sem a respetiva situação legalizada."



6. Uma lei do século XXI: a genómica

Está no número 11, que "reconhece a importância da genómica no âmbito da saúde pública". E exige legislação que regule o uso da genómica para fins terapêuticos, a realização de testes e conhecimento de bases de dados para prestação de cuidados de saúde e investigação."



E a incerteza: o que fazer com as PPP?

O acordo alcançado entre o Governo, PCP e Bloco a uma semana do fim da legislatura retirou quaisquer referências às Parcerias Público Privadas, do texto que será votado na globalidade nesta sexta-feira, 19. Estas estavam previstas desde 1990, quando se propôs até o apoio ao desenvolvimento do setor privado "em concorrência com o público. A proposta assinada por Marta Temido já era muitíssimo menos amiga dos privados e defendia a revisão do jogo de forças público-privado e que se definisse o "princípio da cooperação" entre "os setores público, privado e social, que integram o sistema de saúde português". Traduzindo: a ideia do Executivo era acabar com a concorrência e tornar o sistema complementar, mas que privilegiava o SNS e a gestão pública.



Mas as Parcerias Público-Privadas (PPP) não estavam necessariamente excluídas. E essa era uma linha vermelha para a esquerda, que votará a nova Lei de Bases sem que essas referências lá existam.



E o que isso significa isso? Na verdade, nem os líderes envolvidos nesta discussão saberão. No passado fim-de-semana, o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, pediu "uma clarificação" sobre o recurso aos privados, sempre que o Estado não consiga responder, e que está previsto na LBS.

"Não estamos a falar da contratualização de uma clínica, de um laboratório para fazer uns exames para acudir a necessidades que o Estado não é capaz de responder, mas de grandes grupos económicos", sublinhou Jerónimo.Dois dias depois, António Costa respondeu : "Pode ser que ainda se discuta se deve haver uma maior ou menor participação do setor social e do privado".

A discussão continuará nos próximos seis meses, o prazo previsto no acordo assinado com o Bloco e o PCP para viabilizar a Lei de Bases da Saúde. Em troca, em 180 dias terão que ser regulamentados os termos em que é exercida a gestão pública.