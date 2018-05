Foi há mais de um ano que o Governo começou a prometer mais medidas contra a violência no desporto. Desde que, a 13 de Abril de 2017, João Paulo Rebelo, secretário de Estado do Desporto e da Juventude, afirmou que as leis existentes contra a violência no desporto não estavam a funcionar, ainda pouco foi feito.Na segunda semana de Abril de 2017, João Paulo Rebelo assegurou: "O Governo está a finalizar uma proposta lei, porque a lei de 2009 sobre a violência tem de ser melhorada", lembra o jornal Público, esta quinta-feira, reforçando que as medidas continuavam a ser trabalhadas.Em Abril, o governante admitiu ainda que "a lei das claques também é ineficaz, não funciona".Já em Maio, Rebelo é citado como tendo afirmado: "sem querer desvalorizar as agressões e os episódios menos agradáveis, que são condenáveis", negou existir "uma generalização da violência". Lembrou ainda que "muitas vezes a comunicação social repete muitas notícias à volta dos mesmos temas".

Foi entre estas duas intervenções de João Paulo Rebelo que um adepto italiano do Sporting foi mortalmente atropelado por um condutor que posteriormente fugiu. O incidente aconteceu durante um confronto entre claques junto ao estádio da Luz.



Mais tarde, no final do ano, na sequência de uma audiência do presidente da Federação Portuguesa no Futebol no Parlamento, o secretário de Estado admitiu que poderia haver intervenção do Governo na regulação do futebol, não especificando os moldes em que essa intervenção possa vir a acontecer.

Na sequência das agressões aos jogadores do Sporting em Alcochete, o primeiro-ministro, António Costa, admitiu a criação de uma autoridade nacional contra a violência no desporto, sem contudo especificar em que moldes funcionaria este organismo.



"É absolutamente intolerável este crescendo de violência no desporto. É claro agora que é necessário reforçar as medidas. E avançar para uma autoridade nacional que permita responder à violência no desporto", revelou António Costa



"Esta acção colectiva não é um facto isolado, tem um contexto e conhecemo-lo bem: é o aumento da violência no desporto português, sobretudo no futebol profissional", dissera Marcelo, horas antes, dizendo estar "vexado" com os acontecimentos.