Paulo Ribeiro garantiu esta semana à SÁBADO que a articulação entre o PSD e os seus eleitos em Lisboa "está a melhorar". Mas Teresa Leal Coelho foi essencial para que o executivo PS passasse uma proposta que mereceu o voto contra do seu colega de vereação João Pedro Costa.

O ex-presidente da concelhia do PSD Lisboa, Mauro Xavier, que esta semana pediu a demissão de Leal Coelho, numa carta aberta que a SÁBADO divulgou, não poupa a vereadora.

"Mais um frete da Teresa Lea Coelho ao PS! Se tivesse votado contra esta proposta não tinha passado. O PSDLisboa não pode ter duas posições. Parece que a articulação está muito melhor… é só ir empurrando com a barriga", comentou Mauro Xavier na sua página de Facebook, numa referência às declarações do presidente da concelhia Paulo Ribeiro à SÁBADO.





A proposta em causa é uma alteração aos estatutos da empresa municipal de reabilitação urbana SRU que está a ser criticada por CDS, PCP, BE e por um dos vereadores do PSD na Câmara de Lisboa por diminuir a transparência nas obras municipais ao ficar responsável pela execução de competências que até agora estavam no pelouro do urbanismo.

A proposta foi aprovada com oito votos a favor, sete contra e a abstenção de Teresa Leal Coelho.

Graças a esta alteração, a empresa vai executar as obras para programas como "habitação a renda acessível de iniciativa pública, Escola Nova e creches B.a.Bá, 'Lisboa, SNS Mais Próximo' e outros equipamentos sociais", bem como "Uma Praça em Cada Bairro e vias estruturantes".

A Direcção Municipal de Projectos e Obras mantém as atribuições que tinha apenas nas obras que não integrem os referidos programas.

Apesar de Teresa Leal Coelho, a cabeça de lista pelo PSD em Lisboa se ter abstido, o vereador social-democrata João Pedro Costa criticou a proposta e justificou o seu voto contra, em declarações à agência Lusa, afirmando que "o que a Câmara está a fazer é uma empresa de obras", que não pode ser posta "sob o chapéu da reabilitação urbana".

João Gonçalves Pereira (CDS-PP) defendeu, também em declarações à Lusa, que esta alteração "traz opacidade às obras municipais em termos de escrutínio político".

Também citada pela Lusa, Ana Jara, do PCP, afirmou que a Câmara está a fazer uma transposição das competências da Direção Municipal de Projetos e Obras (DMPO) para a SRU, notando que isso resulta numa perda de "transparência".

"O PSD já tinha apresentado em Abril uma proposta para ampliação do âmbito da SRU a toda a cidade, e que tinha todas as dimensões da reabilitação urbana definidas, que foi chumbada. E sendo agora confrontado com empresa de obras, não tinha porque votar a favor", sustentou.

Também o BE votou contra a proposta. O vereador Ricardo Robles explicou que entende o argumento da autarquia de "que há uma série de equipamentos e obras que estão para ser realizados num curto espaço de tempo pelo município", mas defende que "deve ser a própria Câmara a reforçar os seus próprios meios para o fazer".