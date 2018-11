O bloquista invocou a "tenacidade de João Semedo" para reforçar a necessidade de continuar a lutar pela despenalização da morte assistida.

José Manuel Pureza aproveitou a sua oportunidade de discursar na Convenção Nacional do Bloco de Esquerda para relembrar a vida de João Semedo, o ex-coordenador bloquista que morreu em Julho desde ano, e o caminho que ele desejava para o Bloco: continuar a lutar pela despenalização da morte assistida.



Num discurso em que utilizou João Semedo como exemplo de lutador e em que apelidou o médico como "o mais prudente de nós todos", o deputado lembrou que o Bloco de Esquerda sempre se colocou do lado dos que querem essa despenalização. "Foi uma luta de movimento e só depois uma luta parlamentar e só foi luta parlamentar porque nunca deixou de ser luta de movimento", disse José Manuel Pureza.



Pureza deixou ainda uma farpa ao Partido Comunista quando afirmou: "Na despenalização da morte assistida, houve uma esquerda que quis ficar do lado do conservadorismo e que apresentou argumentos mais conservadores que a direita encartada", rerindo-se ao voto contra que o PCP apresentou aquando da votação na Assembleia da República para a despenalização.



Pureza congratulou ainda a esquerda que se uniu para conseguir levar avante esta despenalização, enumerando depois outras lutas que os bloquistas nunca largaram: "Lutámos sempre na luta pela despenalização da morte assistida, na luta contra a exploração do petróleo, na luta pelo direito a uma vida independente com as pessoas com deficiência".



O deputado bloquista deixou ainda um elogio à tenacidade de todos os bloquistas que nunca deram um passo atrás, citando por nome a "tenacidade dos grandes camaradas João Semedo e Marisa Matias".