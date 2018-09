José Eduardo Martins renunciou ao mandato como deputado na Assembleia Municipal de Lisboa (AML). A decisão foi comunicada numa carta a que a SÁBADO teve acesso e via Facebook. Na carta a que a SÁBADO teve acesso, o social-democrata explica que sai por entender que "o PSD não quis fazer uma opção de corte com determinado tipo de práticas", numa alusão ao facto de tanto a distrital como a concelhia terem mantido a confiança no actual líder da bancada do partido na AML, Luís Newton, apesar de este estar sob investigação na operação Tutti Frutti.



A missiva é, de resto, uma maneira de José Eduardo Martins se demarcar de forma clara do processo que envolve uma investigação sobre uma alegada troca de favores entre autarcas do PSD e do PS através de contratos e avenças feitas na Câmara e em juntas de freguesia de Lisboa e a alegada prática de pagamento em massa de quotas de militantes em troca de apoios nas eleições internas no partido.





Mas o cabeça-de-lista à Assembleia Municipal de Lisboa pelo PSD nas últimas autárquicas faz mais: deixa clara a sua disponibilidade para vir a ser candidato à Câmara de Lisboa no futuro.



"Por isso a minha saída definitiva da AML, neste mandato, quer apenas dizer que fico livre e disponível para um novo compromisso com a cidade de Lisboa", diz José Eduardo Martins, na última linha de uma carta que pretende ser um corte com uma determinada forma de fazer política.



"A política de aparelho, das jogadas, das trocas de influências, dos casos, não me interessa. Nem tão pouco interessa aos lisboetas. E esse é um jogo que eu não aceito jogar, que a minha vida não contempla", afirma José Eduardo Martins, que evita o confronto directo com a concelhia e a distrital do PSD de Lisboa, mas não deixa de demonstrar o seu desagrado pelo facto de estas estruturas não terem retirado quaisquer consequências do caso Tutti Frutti.



"O PSD não quis fazer uma opção de corte com determinado tipo de práticas e demonstrou preferir ser complacente com alguns protagonistas que estão mais interessados em criar e manter redes de poder interno do que em servir um projecto colectivo ao serviço do bem comum", lamenta, explicando estar aí a razão para a sua renúncia depois de se ter mostrado sempre disponível para fazer política na cidade.



"No último processo eleitoral aceitei de bom grado coordenar o programa do nosso partido para disputar a Câmara Municipal de Lisboa e aceitei depois o convite para dar a cara pelo PSD encabeçando a lista candidata à Assembleia Municipal de Lisboa (AML) que a Comissão Política Distrital elaborou, sem qualquer contributo meu. Foi a minha cara que apareceu nos cartazes por toda a cidade de Lisboa, ao lado de Teresa Leal Coelho, e foi o meu nome que encabeçou a lista do PSD que estava inscrita nos boletins de voto das últimas eleições", recorda, antes de lembrar que depois do mau resultado que Leal Coelho teve na Câmara se disponibilizou "para personificar a oposição ao PS em Lisboa, nos termos que o partido entendesse".



Recorde-se que José Eduardo Martins era o candidato que o então líder da concelhia Mauro Xavier queria que o PSD apresentasse à Câmara de Lisboa.



O apoio de Mauro Xavier, que convidou Martins para elaborar o programa do partido para a capital, não foi porém suficiente para que esse fosse o nome escolhido pelo partido. Pedro Passos Coelho preferiu Teresa Leal Coelho.



A SÁBADO sabe que nos últimos meses José Eduardo Martins ponderou regressar à Assembleia Municipal de onde saiu, suspendendo o mandato a que agora renuncia, depois de ter sido surpreendido pelo facto de Luís Newton ter apresentado uma lista concorrente à liderança da bancada municipal social-democrata.



Na altura, José Eduardo Martins entendia que, sendo o cabeça-de-lista àquele órgão, seria natural que encabeçasse a liderança da bancada. Mas, uma vez que Newton decidiu apresentar-se como candidato a líder, Martins retirou-se da disputa e suspendeu o mandato.



A ideia, sabe a SÁBADO, foi até há bem pouco tempo a de regressar àquele órgão. Mas o facto de não ter recebido da estrutura do partido qualquer incentivo nesse sentido fez José Eduardo Martins decidir renunciar ao mandato para o qual foi eleito.



Fica, contudo, no ar a sua disponibilidade para vir a assumir uma candidatura pelo PSD em Lisboa no futuro.



Leia aqui a carta enviada aos militantes por José Eduardo Martins na íntegra:



"Caros companheiros do PSD,

Caros amigos de Lisboa,

Há trinta anos que assumo desafios em representação do PSD. Nunca virei a cara ao nosso partido, nem sou de enjeitar responsabilidades.

No último processo eleitoral aceitei de bom grado coordenar o programa do nosso partido para disputar a Câmara Municipal de Lisboa e aceitei depois o convite para dar a cara pelo PSD encabeçando a lista candidata à Assembleia Municipal de Lisboa [AML] que a Comissão Política Distrital elaborou, sem qualquer contributo meu.

Foi a minha cara que apareceu nos cartazes por toda a cidade de Lisboa, ao lado de Teresa Leal Coelho, e foi o meu nome que encabeçou a lista do PSD que estava inscrita nos boletins de voto das últimas eleições.

Apesar de toda a coragem e generosidade da Teresa Leal Coelho, e do empenhamento de apenas uns tantos, os resultados eleitorais subsequentes foram aqueles que são hoje conhecidos. Resultados que partilhei solidariamente com a Teresa e com o Pedro Passos Coelho, disponibilizando-me, em nome dessa mesma responsabilidade, para personificar a oposição ao PS em Lisboa, nos termos que o partido entendesse.

Numa altura em que tantos se mostraram indisponíveis eu, que de tudo me afastei e fui afastado nos últimos anos, dei a cara pelo PSD num dos seus momentos mais difíceis. Era a minha obrigação e não me arrependo.

Os factos imediatamente subsequentes à eleição são já de todos conhecidos e provocaram a minha suspensão de mandato na AML. Todos me avisaram que se insistisse em anunciar que tinham acabado os empregos inúteis da política teria que enfrentar o aparelho. Assim quis, assim tudo ficou claro.

Infelizmente, durante este último ano, os factos públicos conhecidos apenas me têm dado mais razão.

Os casos entretanto tornados públicos, que atingem profundamente a imagem e a credibilidade do PSD em Lisboa, e a falta de capacidade dos órgãos locais e distritais e nacionais do nosso partido, para deles retirarem as devidas ilações, retira ao PSD um caminho de muitas possibilidades que se lhe oferecem em Lisboa.

A política de aparelho, das jogadas, das trocas de influências, dos casos, não me interessa. Nem tão pouco interessa aos lisboetas.

E esse é um jogo que eu não aceito jogar, que a minha vida não contempla.

O PSD não quis fazer uma opção de corte com determinado tipo de práticas e demonstrou preferir ser complacente com alguns protagonistas que estão mais interessados em criar e manter redes de poder interno do que em servir um projecto colectivo ao serviço do bem comum.

Nesse sentido retiro as minhas ilações, e consequentemente, renuncio ao meu mandato de Deputado Municipal em Lisboa.

Não quero entrar em colisão com a Distrital nem com a Concelhia do partido, nem pretendo estar em confronto com ninguém. Julgo compreender os motivos de todos, mesmo não os partilhando. Mas quero permanecer livre para servir Lisboa e fazer política apenas de acordo com os meus valores e em paz com a minha consciência.

Em causa não está outra coisa que não seja a preservação de uma reserva de honra, de prestígio, e de liberdade, para o futuro da cidade de Lisboa e do PSD. De facto a vida não nos faz a todos iguais. Mas torna-nos a todos capazes de almejar fazer diferente.

Por isso a minha saída definitiva da AML, neste mandato, quer apenas dizer que fico livre e disponível para um novo compromisso com a cidade de Lisboa.

Um grande abraço

José Eduardo Martins"

Veja a publicação no Facebook: