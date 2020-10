José Eduardo Martins diz estar pela primeira vez desde 1985 a pensar sair do PSD. A razão? A porta aberta por Rui Rio à aprovação de uma lei para tornar obrigatória a App que faz o rastreio dos contactos dos infectados com covid-19.

"Ora isto, mesmo sendo só a falta de cultura de um homem só, pode ser a posição do meu partido", escreveu na sua página de Facebook o militante social-democrata, abrindo a porta à saída do partido.

"E se for, vou ter de repensar o Natal. Não se sinto desta família, pela primeira vez depois de lá ter passado a vida toda", concluiu, depois de ter recordado ser "militante do PSD com quotas sempre pagas desde 1985".

Esta não é a primeira vez que se sente distante do partido, mas é a primeira em que pondera a saída.

"É uma relação que com o tempo foi ganhando a sua distância. Como nas famílias grandes vamos vivendo a nossa vida, discordando muito, mas sentindo, apesar de tudo, que quando é preciso estamos todos do mesmo lado", começa por escrever antes de anunciar a intenção de "repensar" a ligação ao PSD.