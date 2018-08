Foram muitas vezes apontados como putativos candidatos a líderes do PSD. Agora, Pedro Duarte avançou e José Eduardo Martins diz que o apoia.

A entrevista de hoje de Pedro Duarte ao Expresso já teve um efeito prático: pôs José Eduardo Martins a anunciar o seu apoio ao ex-líder da JSD.



"Bem o Pedro M A Duarte, a dizer o que deve ser dito. E, hoje como antes, quando ele for candidato, não terei outro. Gosto de clareza. E de lealdade", escreve José Eduardo Martins na sua página de Facebook.



<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjoseeduardomartins%2Fposts%2F10213701074815701&width=500" width="500" height="614" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>



Tal como a SÁBADO avançou, Pedro Duarte falou com todos os ex-líderes do PSD, mas também com todos os eventuais futuros candidatos para os avisar de que iria apresentar-se como adversário de Rui Rio em entrevista ao Expresso.



Além de José Eduardo Martins, Pedro Duarte falou com Luís Montenegro, Paulo Rangel, Carlos Moedas e Maria Luís Albuquerque.



Fonte próxima de Pedro Duarte assegura à SÁBADO que o social-democrata não vai, contudo, tentar fazer cair Rio antes das legislativas.



E que o anúncio surge agora para marcar terreno e condicionar Luís Montenegro, que tem dado a entender que pode ser alternativa a Rio.