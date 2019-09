O antigo líder socialista e Presidente da República Jorge Sampaio caracterizou hoje o PS como um partido com vasto campo ideológico e aberto ao provir, e ironizou ao observar que "todos" se apresentam agora como sociais-democratas.Esta foi uma das poucas referências feitas por Jorge Sampaio em relação ao atual período de campanha eleitoral, no discurso com que encerrou a sessão em que o PS celebrou os 80 anos de vida do antigo chefe de Estado, uma iniciativa que se realizou nos jardins da sede deste partido, em Lisboa."Agora andam todos a medir-se, são todos sociais-democratas", disse, tendo seu lado o atual líder do PS, António Costa, e antes de elogiar a utilidade para a democracia dos debates televisivos entre os diferentes líderes concorrentes às eleições legislativas de 6 de outubro próximo."Sou daqueles que estão a adorar os debates na televisão. Despertaram algum interesse por aquilo que está em jogo e neles se discutiram coisas fundamentais", defendeu logo a seguir o antigo chefe de Estado (1996/2006) e presidente da Câmara de Lisboa (1989/1996).Perante membros do atual Governo e dezenas de militantes socialistas que estiveram sempre ao seu lado durante o período em que assumiu as funções de secretário-geral do PS (1989/1992) - casos de Ferro Rodrigues, Vera Jardim, António Costa ou João Cravinho -, Jorge Sampaio disse sentir-se "bem" no Largo do Rato, na sede nacional do seu partido."Aqui, no Rato, esqueci-me das escadas, mas sinto-me aqui bem, porque aqui não tenho de justificar nada. Temos a capacidade de ser uma entidade plural, com um vasto espaço ideológico, com espírito de permanente construção e com abertura igualmente permanente ao provir", sustentou.De acordo com Jorge Sampaio, no PS, "o espírito está aberto para a discussão viva, para a discordância, mas não, obviamente, para a conspiração"."Por isso, escolhi o Largo do Rato", numa alusão ao convite que lhe foi formulado por António Costa para celebrar os seus 80 anos.Jorge Sampaio, que esteve acompanhado pela sua mulher, Maria José, iniciou o seu discurso de forma emotiva. E deixou um aviso a quem o ouvia: "Não costumo fazer isto sem chorar um pouco, vou tentar aguentar".Na política, como na vida, segundo o antigo Presidente da República, a grande lição "é nunca desistir"."É encontrar maneira de podermos estar a cair, mas descobrirmos que há uma história para trás - uma história que não se pode confundir com narrativa - e perceber que tudo está em aberto. Essa é a grande complexidade dos nossos tempos, porque não sabemos como a transição se vai operar e tudo se joga ao mesmo tempo na política, na economia e no social", advertiu.