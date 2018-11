O deputado bloquista disse que as grandes empresas portuguesas nunca irão perdoar o partido e que tal é uma garantia "de que fizemos algo bem".

Jorge Costa deixou a sua intervenção para o último dia da Convenção Nacional do Bloco de Esquerda, tendo aproveitado os quatro minutos que lhe foram concedidos para exaltar o papel do Bloco de Esquerda nos últimos três anos de legislatura de apoio ao PS e no medo que o partido incutiu no "sistema" que "nunca o perdoará".

O bloquista considera que "o poder económico não perdoa ao Bloco de Esquerda as negociações que fez no sentido de combater e extinguir a economia do privilégio", enumerando depois alguns dos alvos que não perdoarão ao partido: a Navigator, a PT, a EDP, entre muitos outros. Segundo Jorge Costa foi a "luta" entabulada pelo Bloco de Esquerda que dificultou a vida a estas grandes empresas. "Eles olham para esta legislatura e não nos perdoam."

Jorge Costa falou depois da possibilidade de uma maioria absoluta do Partido Socialista nas legislativas de 2019, dizendo que é esse o desejo "dos grandes patrões".

O deputado citou depois Francisco Van Zeller, industrialista que assinou o manifesto contra a actual solução governativa, que disse que caso Costa consiga essa maioria absoluta, rapidamente deixa cair o BE e o PCP e "vai a jogo sozinho para ir buscar os valores intrínsecos do PS".

Citou depois Alexandre Soares dos Santos, do grupo Jerónimo Martins: "O Bloco de Esquerda e o PCP só atrapalham, porque acham que o Estado deve tomar conta de nós como pessoas. Preferia ver António Costa com aqueles que acreditem que o país tem de sofrer reformas estruturais".

Costa concluiu afirmando que 2019 será "o ano de uma campanha potente. O capital quer que esta legislatura seja um parêntesis e que volte rapidamente à boa velha alternância, dizendo que só mesmo uma maioria absoluta do PS pode permitir o despejo do BE".

Costa disse que a campanha do capital deseja "a maioria absoluta do PS", mas que o Bloco não irá baixar os braços, elencando depois os objectivos do partido para os próximos tempos: "Nacionalizar a banca, porque o estado deve ser dono do que paga", uma frase que reuniu uma grande ovação, e ainda "levar a democracia às empresas e todo o mundo laboral, erradicando a precariedade".

Em jeito de conclusão, o deputado considera que é por serem estes os combates principais do Bloco que as empresas "não perdoam" o partido. "E é por as empresas não nos perdoarem que nos garantem que andámos a fazer alguma coisa bem nos últimos tempos", concluiu.